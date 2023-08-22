22 августа 2023

В Тюмени девушка выпала из окна и скончалась

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло вечером 22 августа, сообщают очевидцы Фото:

В Тюмени на улице Николая Зелинского вечером 22 августа из окна многоэтажки выпала девушка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«Шли вечером по улице, услышали чей-то крик, обернулись и буквально последние секунды падения увидели. Кто-то кричал чтобы вызвали скорую, потом сирены услышали. Поняли, что едет бригада и пошли дальше», — рассказали очевидцы падения URA.RU.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вызов поступил около 21:03 во вторник, 22 августа. Бригада скорой помощи прибыла к месту спустя шесть минут, врачи констатировали смерть девушки.

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В Тюмени на улице Николая Зелинского вечером 22 августа из окна многоэтажки выпала девушка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «Шли вечером по улице, услышали чей-то крик, обернулись и буквально последние секунды падения увидели. Кто-то кричал чтобы вызвали скорую, потом сирены услышали. Поняли, что едет бригада и пошли дальше», — рассказали очевидцы падения URA.RU. По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вызов поступил около 21:03 во вторник, 22 августа. Бригада скорой помощи прибыла к месту спустя шесть минут, врачи констатировали смерть девушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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