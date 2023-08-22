В Тюмени девушка выпала из окна и скончалась

ЧП произошло вечером 22 августа, сообщают очевидцы
В Тюмени на улице Николая Зелинского вечером 22 августа из окна многоэтажки выпала девушка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.
«Шли вечером по улице, услышали чей-то крик, обернулись и буквально последние секунды падения увидели. Кто-то кричал чтобы вызвали скорую, потом сирены услышали. Поняли, что едет бригада и пошли дальше», — рассказали очевидцы падения URA.RU.
По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вызов поступил около 21:03 во вторник, 22 августа. Бригада скорой помощи прибыла к месту спустя шесть минут, врачи констатировали смерть девушки.
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