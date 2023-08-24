Курганские власти забыли про удобство пациентов, из-за чего им пришлось переделывать проект

В Кургане изменили проект поликлиники, чтобы построить надземный переход

25 августа 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

В новой поликлинике планируют построить надземный переход между корпусами для пациентов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительство новой поликлиники в Кургане тормозится из-за того, что властям необходимо внести изменения в проект, чтобы сделать надземный переход между корпусами, а также расширить помещений для оказания амбулаторной и клинико-диагностической помощи. Об этом пресс-служба правительства региона сообщили в ответе на запрос URA.RU. «Корректировки в проект требуются в связи с необходимостью расширения оказания амбулаторной и клинико-диагностической помощи, размещения современного лабораторного комплекса, а также для удобства передвижения пациентов возникла необходимость предусмотреть надземный переход между зданиями новой поликлиники и корпусом № 5», — сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения. Проектная документация на строительство поликлиники была разработана АО «Кургангражданпроект» еще в 2017 году. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за недоработок в проекте тормозится строительство поликлиники по улице Кирова. На изменение проектной документации курганские власти готовы потратить порядка шести млн рублей. До этого стройка соцобъекта уже замораживалась из-за ошибок в документах. Это было связано с проведением повторной экспертизы и изменением назначений помещений. Строительство поликлиники планируют завершить в конце июля 2024 года. Подрядчиком выступает местное предприятие «Курганстальмост». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительство новой поликлиники в Кургане тормозится из-за того, что властям необходимо внести изменения в проект, чтобы сделать надземный переход между корпусами, а также расширить помещений для оказания амбулаторной и клинико-диагностической помощи. Об этом пресс-служба правительства региона сообщили в ответе на запрос URA.RU. «Корректировки в проект требуются в связи с необходимостью расширения оказания амбулаторной и клинико-диагностической помощи, размещения современного лабораторного комплекса, а также для удобства передвижения пациентов возникла необходимость предусмотреть надземный переход между зданиями новой поликлиники и корпусом № 5», — сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения. Проектная документация на строительство поликлиники была разработана АО «Кургангражданпроект» еще в 2017 году. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за недоработок в проекте тормозится строительство поликлиники по улице Кирова. На изменение проектной документации курганские власти готовы потратить порядка шести млн рублей. До этого стройка соцобъекта уже замораживалась из-за ошибок в документах. Это было связано с проведением повторной экспертизы и изменением назначений помещений. Строительство поликлиники планируют завершить в конце июля 2024 года. Подрядчиком выступает местное предприятие «Курганстальмост».