Колонии в Тюменской области срочно нужны надзиратели

В исправительную колонию Тобольска требуются надзиратели

В тобольской ИК-13 начался кадровый дефицит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исправительной колонии №13 УФСИН России по Тюменской области срочно требуются надзиратели. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«В ИК-13 действительно требуются сотрудники охраны. Как и во многие другие исправительные учреждения тюменского УФСИН. Ситуация с кадрами нестабильная», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Объявление о наборе сотрудников в ИК-13 было размещено в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Требуются сотрудники в подразделении охраны в исправительную колонию №13 Тобольска. Льготная пенсия: стаж службы 1 год за 1,5 года. Для выхода на пенсию требуется отслужить не менее 15 календарных лет. Требования: возраст от 18 до 40 лет, отслужившие в ВС РФ (мужчины), образование не ниже 11 классов, без судимости», — указано в объявлении, опубликованном в паблике «Типичный Тобольск».

В пресс-службу УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что бывшие надзиратели тюменских колоний после увольнения массово устраиваются на работу в частные охранные предприятия. При этом на официальном сайте ведомства указано, что в ИК и лечебно-исправительные учреждения региона требуются десятки сотрудников.