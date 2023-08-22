Тюменскую оппозицию попросили сберечь политического долгожителя из гордумы

Кандидаты от оппозиции не станут бороться с единороссом Коноваловым из-за его слабого здоровья

23 августа 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

В тюменской политике обеспокоены здоровьем депутата Коновалова, избирающегося на новый срок Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменскую оппозицию попросили сберечь политического долгожителя Юрия Коновалова, мечтающего избраться на 8 срок в гордуму. По данным URA.RU, кандидатов Сергея Пыхалова (КПРФ) и Владислава Осатюка («Новые люди») попросили не вести активные кампании против их конкурента от ЕР в округе №1 — Коновалова. Об этом агентству сообщили инсайдеры, близкие к политэлитам региона. «У пожилого единоросса проблемы с сердцем, из-за которых он тяжело переносит стресс. Пыхалов и Осатюк пообещали не воевать с конкурентом, поскольку все равно собираются пройти в гордуму по партспискам, которые возглавляют», — рассказывают источники агентства. При этом сам Коновалов ведет себя в округе довольно агрессивно. Поддерживающие его жители округа срывают расклейку оппонентов, а агитаторы кандидатов подвергаются серьезному прессингу. По данным агентства, Юрию Коновалову много лет удается сохраняться в думе Тюмени благодаря компромату на тюменский истеблишмент, который он накопил за годы работы в силовых ведомствах. В случае переизбрания он станет рекордсменом по количеству созывов, проведенных в думе.

Тюменскую оппозицию попросили сберечь политического долгожителя Юрия Коновалова, мечтающего избраться на 8 срок в гордуму. По данным URA.RU, кандидатов Сергея Пыхалова (КПРФ) и Владислава Осатюка («Новые люди») попросили не вести активные кампании против их конкурента от ЕР в округе №1 — Коновалова. Об этом агентству сообщили инсайдеры, близкие к политэлитам региона. «У пожилого единоросса проблемы с сердцем, из-за которых он тяжело переносит стресс. Пыхалов и Осатюк пообещали не воевать с конкурентом, поскольку все равно собираются пройти в гордуму по партспискам, которые возглавляют», — рассказывают источники агентства. При этом сам Коновалов ведет себя в округе довольно агрессивно. Поддерживающие его жители округа срывают расклейку оппонентов, а агитаторы кандидатов подвергаются серьезному прессингу. По данным агентства, Юрию Коновалову много лет удается сохраняться в думе Тюмени благодаря компромату на тюменский истеблишмент, который он накопил за годы работы в силовых ведомствах. В случае переизбрания он станет рекордсменом по количеству созывов, проведенных в думе.