Солдата ВСУ приговорили к 22 годам за расстрел авто с мирными людьми в ДНР

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Владимир Кротовский признан виновным в покушении на убийство, сообщили в СК РФ Фото:
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Украинский военнослужащий приговорен к 22 годам тюремного заключения. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Он осужден за то, что выстрелил из автомата по автомобилю с гражданскими лицами в ДНР.

«Приговором суда Владимиру Кротовскому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Там добавили, что военный признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением в ДНР, а также в покушении на убийство, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти. К тому же, командир, отдавший приказ Кротовскому, также установлен следствием и понесет наказание.

В марте 2022 года Кротовский в поселке Волонтеровка города Мариуполя по приказу командира выстрелил по автомобилю, в котором находился невооруженный мужчина. Водителю удалось выжить и сбежать из зоны обстрела. В ходе следствия Кротовский признал свою вину.

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Украинский военнослужащий приговорен к 22 годам тюремного заключения. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Он осужден за то, что выстрелил из автомата по автомобилю с гражданскими лицами в ДНР. «Приговором суда Владимиру Кротовскому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Там добавили, что военный признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением в ДНР, а также в покушении на убийство, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти. К тому же, командир, отдавший приказ Кротовскому, также установлен следствием и понесет наказание. В марте 2022 года Кротовский в поселке Волонтеровка города Мариуполя по приказу командира выстрелил по автомобилю, в котором находился невооруженный мужчина. Водителю удалось выжить и сбежать из зоны обстрела. В ходе следствия Кротовский признал свою вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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