Солдата ВСУ приговорили к 22 годам за расстрел авто с мирными людьми в ДНР

23 августа 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Владимир Кротовский признан виновным в покушении на убийство, сообщили в СК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский военнослужащий приговорен к 22 годам тюремного заключения. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Он осужден за то, что выстрелил из автомата по автомобилю с гражданскими лицами в ДНР. «Приговором суда Владимиру Кротовскому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Там добавили, что военный признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением в ДНР, а также в покушении на убийство, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти. К тому же, командир, отдавший приказ Кротовскому, также установлен следствием и понесет наказание. В марте 2022 года Кротовский в поселке Волонтеровка города Мариуполя по приказу командира выстрелил по автомобилю, в котором находился невооруженный мужчина. Водителю удалось выжить и сбежать из зоны обстрела. В ходе следствия Кротовский признал свою вину.

Украинский военнослужащий приговорен к 22 годам тюремного заключения. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Он осужден за то, что выстрелил из автомата по автомобилю с гражданскими лицами в ДНР. «Приговором суда Владимиру Кротовскому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Там добавили, что военный признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением в ДНР, а также в покушении на убийство, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти. К тому же, командир, отдавший приказ Кротовскому, также установлен следствием и понесет наказание. В марте 2022 года Кротовский в поселке Волонтеровка города Мариуполя по приказу командира выстрелил по автомобилю, в котором находился невооруженный мужчина. Водителю удалось выжить и сбежать из зоны обстрела. В ходе следствия Кротовский признал свою вину.