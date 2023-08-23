У детского сада в Москве нашли предмет, похожий на гранату 23 августа 2023 в 19:07 Размер текста - 17 + В московском дворе была найдена граната, передает telegram-канал Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Недалеко от детского сада в Москве был найден предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, полиция оцепила территорию. «Предмет, похожий на гранату, нашли возле детского сада № 809 в Шмитовском проезде в центре Москвы. По словам нашего подписчика, снаряд обнаружил мужчина, гулявший с собакой», — говорится в сообщении. По данным канала, на место прибыла полиция, территория оцеплена. Отмечается, что двор, где найдена граната, расположен недалеко от строящейся башни One Tower, в которую ночью прилетел дрон ВСУ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Официального подтверждения нет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российское ПВО сбило два дрона в Можайском районе Москвы. Один из беспилотников прилетел в строящееся здание недалеко от «Москва Сити», передает RT. Недалеко от детского сада в Москве был найден предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, полиция оцепила территорию. «Предмет, похожий на гранату, нашли возле детского сада № 809 в Шмитовском проезде в центре Москвы. По словам нашего подписчика, снаряд обнаружил мужчина, гулявший с собакой», — говорится в сообщении. По данным канала, на место прибыла полиция, территория оцеплена. Отмечается, что двор, где найдена граната, расположен недалеко от строящейся башни One Tower, в которую ночью прилетел дрон ВСУ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Официального подтверждения нет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российское ПВО сбило два дрона в Можайском районе Москвы. Один из беспилотников прилетел в строящееся здание недалеко от «Москва Сити», передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям