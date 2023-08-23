Росавиация: Пригожин был среди пассажиров упавшего самолета в Тверской области

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин значился среди пассажиров в упавшем самолете в Тверской области, передает Интерфакс Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился среди пассажиров в упавшем самолете в Тверской области. Об этом сообщили в Росавиации.

«В списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значится Евгений Пригожин», — говорится в сообщении. Его приводит Интерфакс.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился среди пассажиров в упавшем самолете в Тверской области. Об этом сообщили в Росавиации. «В списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значится Евгений Пригожин», — говорится в сообщении. Его приводит Интерфакс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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