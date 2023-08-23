Росавиация: Пригожин был среди пассажиров упавшего самолета в Тверской области

Евгений Пригожин значился среди пассажиров в упавшем самолете в Тверской области, передает Интерфакс
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился среди пассажиров в упавшем самолете в Тверской области. Об этом сообщили в Росавиации.
«В списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значится Евгений Пригожин», — говорится в сообщении. Его приводит Интерфакс.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.