Росавиация: Пригожин был среди пассажиров упавшего самолета в Тверской области 23 августа 2023 в 22:02 Размер текста - 17 + Евгений Пригожин значился среди пассажиров в упавшем самолете в Тверской области, передает Интерфакс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился среди пассажиров в упавшем самолете в Тверской области. Об этом сообщили в Росавиации. «В списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значится Евгений Пригожин», — говорится в сообщении. Его приводит Интерфакс. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился среди пассажиров в упавшем самолете в Тверской области. Об этом сообщили в Росавиации. «В списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значится Евгений Пригожин», — говорится в сообщении. Его приводит Интерфакс. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям