23 августа 2023

В Екатеринбурге полиция ищет жертв офисного вора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
На Уралмаше задержали мужчину, подозреваемого в краже сотовых телефонов Фото:

В Екатеринбурге полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который попытался ограбить сотрудников одного из офисов на улице Бебеля. Сотрудница смогла дать ему отпор, и мужчина ретировался. Вскоре его все же задержали, теперь полицейские разыскивают других жертв вора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

«14 августа в отдел полиции № 11 поступило сообщение от администрации языковой школы на Бебеля о попытке кражи сумки и сотовых телефонов. В тот день около 10:30 утра сотрудница школы увидела на лестнице незнакомца, который что-то прятал под курткой. Приглядевшись, она поняла, что непрошенный гость завладел ее сумкой», — рассказывают в полиции.

Женщина попыталась забрать сумку, завязалась борьба, в ходе которой оба упали. Из карманов у мужчины выпали еще два сотовые телефона других сотрудников школы. Поняв, что борьба бесполезна, злоумышленник ретировался, но через несколько дней его задержали полицейские. Налетчиком оказался 30-летний житель Уралмаша, ранее судимый за кражи, грабеж и мошенничество. В отношении него возбудили уголовное дело за покушение на грабеж.

Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Пострадавшие могут обращаться по телефонам 356-42-11 или 102 (02).

Мужчина может быть причастен и к другим случаям хищений имущества горожан
Мужчина может быть причастен и к другим случаям хищений имущества горожан
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В Екатеринбурге полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который попытался ограбить сотрудников одного из офисов на улице Бебеля. Сотрудница смогла дать ему отпор, и мужчина ретировался. Вскоре его все же задержали, теперь полицейские разыскивают других жертв вора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «14 августа в отдел полиции № 11 поступило сообщение от администрации языковой школы на Бебеля о попытке кражи сумки и сотовых телефонов. В тот день около 10:30 утра сотрудница школы увидела на лестнице незнакомца, который что-то прятал под курткой. Приглядевшись, она поняла, что непрошенный гость завладел ее сумкой», — рассказывают в полиции. Женщина попыталась забрать сумку, завязалась борьба, в ходе которой оба упали. Из карманов у мужчины выпали еще два сотовые телефона других сотрудников школы. Поняв, что борьба бесполезна, злоумышленник ретировался, но через несколько дней его задержали полицейские. Налетчиком оказался 30-летний житель Уралмаша, ранее судимый за кражи, грабеж и мошенничество. В отношении него возбудили уголовное дело за покушение на грабеж. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Пострадавшие могут обращаться по телефонам 356-42-11 или 102 (02).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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