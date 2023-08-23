В Екатеринбурге полиция ищет жертв офисного вора. Фото

24 августа 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

На Уралмаше задержали мужчину, подозреваемого в краже сотовых телефонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который попытался ограбить сотрудников одного из офисов на улице Бебеля. Сотрудница смогла дать ему отпор, и мужчина ретировался. Вскоре его все же задержали, теперь полицейские разыскивают других жертв вора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «14 августа в отдел полиции № 11 поступило сообщение от администрации языковой школы на Бебеля о попытке кражи сумки и сотовых телефонов. В тот день около 10:30 утра сотрудница школы увидела на лестнице незнакомца, который что-то прятал под курткой. Приглядевшись, она поняла, что непрошенный гость завладел ее сумкой», — рассказывают в полиции. Женщина попыталась забрать сумку, завязалась борьба, в ходе которой оба упали. Из карманов у мужчины выпали еще два сотовые телефона других сотрудников школы. Поняв, что борьба бесполезна, злоумышленник ретировался, но через несколько дней его задержали полицейские. Налетчиком оказался 30-летний житель Уралмаша, ранее судимый за кражи, грабеж и мошенничество. В отношении него возбудили уголовное дело за покушение на грабеж. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Пострадавшие могут обращаться по телефонам 356-42-11 или 102 (02). Мужчина может быть причастен и к другим случаям хищений имущества горожан Фото: УМВД по Екатеринбургу Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который попытался ограбить сотрудников одного из офисов на улице Бебеля. Сотрудница смогла дать ему отпор, и мужчина ретировался. Вскоре его все же задержали, теперь полицейские разыскивают других жертв вора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «14 августа в отдел полиции № 11 поступило сообщение от администрации языковой школы на Бебеля о попытке кражи сумки и сотовых телефонов. В тот день около 10:30 утра сотрудница школы увидела на лестнице незнакомца, который что-то прятал под курткой. Приглядевшись, она поняла, что непрошенный гость завладел ее сумкой», — рассказывают в полиции. Женщина попыталась забрать сумку, завязалась борьба, в ходе которой оба упали. Из карманов у мужчины выпали еще два сотовые телефона других сотрудников школы. Поняв, что борьба бесполезна, злоумышленник ретировался, но через несколько дней его задержали полицейские. Налетчиком оказался 30-летний житель Уралмаша, ранее судимый за кражи, грабеж и мошенничество. В отношении него возбудили уголовное дело за покушение на грабеж. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Пострадавшие могут обращаться по телефонам 356-42-11 или 102 (02).