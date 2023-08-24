СК начал проверку из-за массового отравления детей в лагере Бурятии

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СК РФ начал проверку по факту отравления 21 ребенка в детском лагере в Бурятии Фото:

Следственный комитет (СК) РФ начал проверку детского лагеря после того, как накануне там зафиксировали отравление у 21 ребенка. Проводится анализ точного диагноза и источника отравления.

«Накануне днем у 21 ребенка разных возрастных групп, отдыхавших в детском санаторно-оздоровительном лагере, были обнаружены симптомы кишечной инфекции неустановленной этиологии в виде тошноты и диареи. <…> В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия», — сообщается на официальном сайте СК РФ. Устанавливаются все детали произошедшего.

Сам лагерь расположен в Прибайкальском районе Республики Бурятия. Дети будут проходить лечение в амбулаторных условиях.

За последние дни это не первое отравление детей в детских лагерях России. Например, Следственный комитет начал проверку по факту отравления детей в детском лагере Челябинска. 22 августа там отравились 11 детей. На следующий день сообщалось об отравлении пятерых детей грибами в лагере под Санкт-Петербургом.

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Следственный комитет (СК) РФ начал проверку детского лагеря после того, как накануне там зафиксировали отравление у 21 ребенка. Проводится анализ точного диагноза и источника отравления. «Накануне днем у 21 ребенка разных возрастных групп, отдыхавших в детском санаторно-оздоровительном лагере, были обнаружены симптомы кишечной инфекции неустановленной этиологии в виде тошноты и диареи. <…> В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия», — сообщается на официальном сайте СК РФ. Устанавливаются все детали произошедшего. Сам лагерь расположен в Прибайкальском районе Республики Бурятия. Дети будут проходить лечение в амбулаторных условиях. За последние дни это не первое отравление детей в детских лагерях России. Например, Следственный комитет начал проверку по факту отравления детей в детском лагере Челябинска. 22 августа там отравились 11 детей. На следующий день сообщалось об отравлении пятерых детей грибами в лагере под Санкт-Петербургом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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