СК начал проверку из-за массового отравления детей в лагере Бурятии

СК РФ начал проверку по факту отравления 21 ребенка в детском лагере в Бурятии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет (СК) РФ начал проверку детского лагеря после того, как накануне там зафиксировали отравление у 21 ребенка. Проводится анализ точного диагноза и источника отравления.

«Накануне днем у 21 ребенка разных возрастных групп, отдыхавших в детском санаторно-оздоровительном лагере, были обнаружены симптомы кишечной инфекции неустановленной этиологии в виде тошноты и диареи. <…> В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия», — сообщается на официальном сайте СК РФ. Устанавливаются все детали произошедшего.

Сам лагерь расположен в Прибайкальском районе Республики Бурятия. Дети будут проходить лечение в амбулаторных условиях.

За последние дни это не первое отравление детей в детских лагерях России. Например, Следственный комитет начал проверку по факту отравления детей в детском лагере Челябинска. 22 августа там отравились 11 детей. На следующий день сообщалось об отравлении пятерых детей грибами в лагере под Санкт-Петербургом.