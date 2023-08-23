В Челябинске выросли цены на коттеджи

В Челябинске за две недели средняя стоимость коттеджей выросла на 850 тысяч

24 августа 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

С 27 июля 2023 года по 11 августа цены на коттеджи в городе выросли на 19% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске с 27 июля по 11 августа цены на коттеджи выросли на 19%. На данный момент средняя стоимость домов в хорошем состоянии поднялась на 854 тысячи и составляет теперь 4 млн 807 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «С 27 июля 2023 года по 11 августа стоимость коттеджей в Челябинске выросла на 18,63%. За указанный период дома в черте города в среднем стоили 3 млн 953 тысячи рублей за объект. На данный момент их стоимость составляет 4 млн 807 тысяч рублей за объект», — говорится на сайте Restate. Согласно данным сайта, за год в Челябинске цены на коттеджи выросли на 266 тысяч рублей за объект. Сейчас максимальная стоимость данной недвижимости в среднем составляет 25 млн рублей.

В Челябинске с 27 июля по 11 августа цены на коттеджи выросли на 19%. На данный момент средняя стоимость домов в хорошем состоянии поднялась на 854 тысячи и составляет теперь 4 млн 807 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «С 27 июля 2023 года по 11 августа стоимость коттеджей в Челябинске выросла на 18,63%. За указанный период дома в черте города в среднем стоили 3 млн 953 тысячи рублей за объект. На данный момент их стоимость составляет 4 млн 807 тысяч рублей за объект», — говорится на сайте Restate. Согласно данным сайта, за год в Челябинске цены на коттеджи выросли на 266 тысяч рублей за объект. Сейчас максимальная стоимость данной недвижимости в среднем составляет 25 млн рублей.