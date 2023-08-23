23 августа 2023

В Челябинске выросли цены на коттеджи

В Челябинске за две недели средняя стоимость коттеджей выросла на 850 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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С 27 июля 2023 года по 11 августа цены на коттеджи в городе выросли на 19% Фото:

В Челябинске с 27 июля по 11 августа цены на коттеджи выросли на 19%. На данный момент средняя стоимость домов в хорошем состоянии поднялась на 854 тысячи и составляет теперь 4 млн 807 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.

«С 27 июля 2023 года по 11 августа стоимость коттеджей в Челябинске выросла на 18,63%. За указанный период дома в черте города в среднем стоили 3 млн 953 тысячи рублей за объект. На данный момент их стоимость составляет 4 млн 807 тысяч рублей за объект», — говорится на сайте Restate.

Согласно данным сайта, за год в Челябинске цены на коттеджи выросли на 266 тысяч рублей за объект. Сейчас максимальная стоимость данной недвижимости в среднем составляет 25 млн рублей.

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В Челябинске с 27 июля по 11 августа цены на коттеджи выросли на 19%. На данный момент средняя стоимость домов в хорошем состоянии поднялась на 854 тысячи и составляет теперь 4 млн 807 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «С 27 июля 2023 года по 11 августа стоимость коттеджей в Челябинске выросла на 18,63%. За указанный период дома в черте города в среднем стоили 3 млн 953 тысячи рублей за объект. На данный момент их стоимость составляет 4 млн 807 тысяч рублей за объект», — говорится на сайте Restate. Согласно данным сайта, за год в Челябинске цены на коттеджи выросли на 266 тысяч рублей за объект. Сейчас максимальная стоимость данной недвижимости в среднем составляет 25 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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