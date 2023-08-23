Пермские приставы хотят потратить 1,2 млн рублей на выдворение мигрантов

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению билетами иностранцев, подлежащих выдворению с территории РФ. Соответствующие услуги нужно оказывать в течение 2024 года. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей.
«Оказание услуг по обеспечению проездными документами иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению. Исполнитель обеспечивает заказчика авиационными, железнодорожными и автобусными билетами. Начальная и максимальная цена — 1,2 млн рублей», — указано в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».
В документе уточняется, что точный объем услуг определить невозможно. Исполнитель должен рассчитывать наиболее выгодные варианты перелетов или перевозок, оформлять билеты по тарифам эконом-класса с использованием корпоративных скидок, предоставляемых перевозчиками. Также исполнитель обязан вести всю бухгалтерию и предоставлять заказчику отчеты.
Ранее URA.RU рассказывало, что приставы за полгода выдворили с территории Пермского края 89 иностранных граждан. Все они находились в стране нелегально.
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