23 августа 2023

Пермские приставы хотят потратить 1,2 млн рублей на выдворение мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, гастарбайтеры
Выдворенным иностранцам нужно покупать билеты на самолет, поезд или автобус Фото:

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению билетами иностранцев, подлежащих выдворению с территории РФ. Соответствующие услуги нужно оказывать в течение 2024 года. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей.

«Оказание услуг по обеспечению проездными документами иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению. Исполнитель обеспечивает заказчика авиационными, железнодорожными и автобусными билетами. Начальная и максимальная цена — 1,2 млн рублей», — указано в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что точный объем услуг определить невозможно. Исполнитель должен рассчитывать наиболее выгодные варианты перелетов или перевозок, оформлять билеты по тарифам эконом-класса с использованием корпоративных скидок, предоставляемых перевозчиками. Также исполнитель обязан вести всю бухгалтерию и предоставлять заказчику отчеты.

Ранее URA.RU рассказывало, что приставы за полгода выдворили с территории Пермского края 89 иностранных граждан. Все они находились в стране нелегально.

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Главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению билетами иностранцев, подлежащих выдворению с территории РФ. Соответствующие услуги нужно оказывать в течение 2024 года. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей. «Оказание услуг по обеспечению проездными документами иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению. Исполнитель обеспечивает заказчика авиационными, железнодорожными и автобусными билетами. Начальная и максимальная цена — 1,2 млн рублей», — указано в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что точный объем услуг определить невозможно. Исполнитель должен рассчитывать наиболее выгодные варианты перелетов или перевозок, оформлять билеты по тарифам эконом-класса с использованием корпоративных скидок, предоставляемых перевозчиками. Также исполнитель обязан вести всю бухгалтерию и предоставлять заказчику отчеты. Ранее URA.RU рассказывало, что приставы за полгода выдворили с территории Пермского края 89 иностранных граждан. Все они находились в стране нелегально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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