23 августа 2023

Пермяки стали богаче за пять лет

© Служба новостей «URA.RU»
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По количеству бедных жителей Прикамье находится на шестом месте в ПФО Фото:

Доля пермяков за чертой бедности за последние пять лет сократилась с 14,9% в 2018 году до 11,5% в 2020 году. Такие данные привел на заседании заксобрания Пермского края руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция проходила на сайте парламента.

«В прошедшем году среднедушевой доход малоимущего населения сложился на уровне 9 770 рублей в месяц или 74,6% границы бедности», — рассказал Белянин. Всего за чертой бедности в регионе живут 294,1 тысячи человек.

В ПФО Пермский край находится на шестом месте. Меньше всего бедных — в Татарстане, больше всего — в Марий Эл. По России Пермский край занимает 40-44 место на одном ряду с Ивановской, Пензенской, Орловской областями и Приморским краем.

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Доля пермяков за чертой бедности за последние пять лет сократилась с 14,9% в 2018 году до 11,5% в 2020 году. Такие данные привел на заседании заксобрания Пермского края руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция проходила на сайте парламента. «В прошедшем году среднедушевой доход малоимущего населения сложился на уровне 9 770 рублей в месяц или 74,6% границы бедности», — рассказал Белянин. Всего за чертой бедности в регионе живут 294,1 тысячи человек. В ПФО Пермский край находится на шестом месте. Меньше всего бедных — в Татарстане, больше всего — в Марий Эл. По России Пермский край занимает 40-44 место на одном ряду с Ивановской, Пензенской, Орловской областями и Приморским краем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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