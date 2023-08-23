Пермяки стали богаче за пять лет

Доля пермяков за чертой бедности за последние пять лет сократилась с 14,9% в 2018 году до 11,5% в 2020 году. Такие данные привел на заседании заксобрания Пермского края руководитель Пермьстата Владимир Белянин. Трансляция проходила на сайте парламента.
«В прошедшем году среднедушевой доход малоимущего населения сложился на уровне 9 770 рублей в месяц или 74,6% границы бедности», — рассказал Белянин. Всего за чертой бедности в регионе живут 294,1 тысячи человек.
В ПФО Пермский край находится на шестом месте. Меньше всего бедных — в Татарстане, больше всего — в Марий Эл. По России Пермский край занимает 40-44 место на одном ряду с Ивановской, Пензенской, Орловской областями и Приморским краем.
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