Якушев похвалил уральских губернаторов за реализацию нацпроекта

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Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев положительно оценил динамику по вводу жилья в УрФО Фото:

За семь месяцев 2023 года в Уральском федеральном округе ввели в эксплуатацию 70% жилья от запланированного на год объема. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев оценил динамику как положительную, сообщается на официальном сайте полпреда.

«Динамика реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“ хорошая. За семь месяцев 2023 года введено почти 70% жилья от плана по строительству на год. Продолжается строительство и модернизация объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры с использованием механизмов инфраструктурного меню. Необходимо сохранять набранные темпы и качество работ», — отметил Якушев.

Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО могут досрочно решить вопрос с переселением людей из аварийного жилфонда. К 2025 году в регионе должны быть переселены 90 тысяч человек. По данным на 1 августа 2023 года, в новое жилье переехали 70 тысяч человек.

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За семь месяцев 2023 года в Уральском федеральном округе ввели в эксплуатацию 70% жилья от запланированного на год объема. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев оценил динамику как положительную, сообщается на официальном сайте полпреда. «Динамика реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“ хорошая. За семь месяцев 2023 года введено почти 70% жилья от плана по строительству на год. Продолжается строительство и модернизация объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры с использованием механизмов инфраструктурного меню. Необходимо сохранять набранные темпы и качество работ», — отметил Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО могут досрочно решить вопрос с переселением людей из аварийного жилфонда. К 2025 году в регионе должны быть переселены 90 тысяч человек. По данным на 1 августа 2023 года, в новое жилье переехали 70 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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