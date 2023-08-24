Якушев похвалил уральских губернаторов за реализацию нацпроекта

24 августа 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев положительно оценил динамику по вводу жилья в УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За семь месяцев 2023 года в Уральском федеральном округе ввели в эксплуатацию 70% жилья от запланированного на год объема. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев оценил динамику как положительную, сообщается на официальном сайте полпреда. «Динамика реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“ хорошая. За семь месяцев 2023 года введено почти 70% жилья от плана по строительству на год. Продолжается строительство и модернизация объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры с использованием механизмов инфраструктурного меню. Необходимо сохранять набранные темпы и качество работ», — отметил Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО могут досрочно решить вопрос с переселением людей из аварийного жилфонда. К 2025 году в регионе должны быть переселены 90 тысяч человек. По данным на 1 августа 2023 года, в новое жилье переехали 70 тысяч человек.

За семь месяцев 2023 года в Уральском федеральном округе ввели в эксплуатацию 70% жилья от запланированного на год объема. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев оценил динамику как положительную, сообщается на официальном сайте полпреда. «Динамика реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“ хорошая. За семь месяцев 2023 года введено почти 70% жилья от плана по строительству на год. Продолжается строительство и модернизация объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры с использованием механизмов инфраструктурного меню. Необходимо сохранять набранные темпы и качество работ», — отметил Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО могут досрочно решить вопрос с переселением людей из аварийного жилфонда. К 2025 году в регионе должны быть переселены 90 тысяч человек. По данным на 1 августа 2023 года, в новое жилье переехали 70 тысяч человек.