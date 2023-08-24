В Екатеринбурге пошел снег. Видео

24 августа 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

В центре Екатеринбурга горожане увидели снег Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге днем 24 августа прошел дождь, в некоторых районах превратившийся в снег. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Думали, что идет дождь. Присмотрелись — падают хлопья снега», — рассказали сотрудники офиса на перекрестке Малышева — Луначарского. В Свердловской области в ночь на 24 августа были заморозки. Синоптики отмечали, что в систему циклона поступает холодная воздушная масса из Арктики, а восходящие потоки вблизи центральной части циклона приводят к дополнительному охлаждению воздуха.

В Екатеринбурге днем 24 августа прошел дождь, в некоторых районах превратившийся в снег. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Думали, что идет дождь. Присмотрелись — падают хлопья снега», — рассказали сотрудники офиса на перекрестке Малышева — Луначарского. В Свердловской области в ночь на 24 августа были заморозки. Синоптики отмечали, что в систему циклона поступает холодная воздушная масса из Арктики, а восходящие потоки вблизи центральной части циклона приводят к дополнительному охлаждению воздуха.