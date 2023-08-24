В Екатеринбурге пошел снег. Видео

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Апрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
В центре Екатеринбурга горожане увидели снег Фото:

В Екатеринбурге днем 24 августа прошел дождь, в некоторых районах превратившийся в снег. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Думали, что идет дождь. Присмотрелись — падают хлопья снега», — рассказали сотрудники офиса на перекрестке Малышева — Луначарского.

В Свердловской области в ночь на 24 августа были заморозки. Синоптики отмечали, что в систему циклона поступает холодная воздушная масса из Арктики, а восходящие потоки вблизи центральной части циклона приводят к дополнительному охлаждению воздуха.

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В Екатеринбурге днем 24 августа прошел дождь, в некоторых районах превратившийся в снег. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Думали, что идет дождь. Присмотрелись — падают хлопья снега», — рассказали сотрудники офиса на перекрестке Малышева — Луначарского. В Свердловской области в ночь на 24 августа были заморозки. Синоптики отмечали, что в систему циклона поступает холодная воздушная масса из Арктики, а восходящие потоки вблизи центральной части циклона приводят к дополнительному охлаждению воздуха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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