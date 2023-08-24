В центре Екатеринбурга горожане увидели снег
В Екатеринбурге днем 24 августа прошел дождь, в некоторых районах превратившийся в снег. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Думали, что идет дождь. Присмотрелись — падают хлопья снега», — рассказали сотрудники офиса на перекрестке Малышева — Луначарского.
В Свердловской области в ночь на 24 августа были заморозки. Синоптики отмечали, что в систему циклона поступает холодная воздушная масса из Арктики, а восходящие потоки вблизи центральной части циклона приводят к дополнительному охлаждению воздуха.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.