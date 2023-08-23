Губернатор Моор рассказал педагогам о важности строительства межвузовского кампуса

24 августа 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Моор анонсировал открытие школ и детских садов ко Дню знаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU Межвузовский кампус в Тюмени станет прорывным проектом для науки, образования и экономики региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время выступления на заседании форума «Призвание — 2023», в котором участвуют педагоги и руководители отрасли. «Он должен стать прорывным проектом для науки, образования и экономики региона. В Новосибирске мы подписали концессионное соглашение о строительстве кампуса, который является частью национального проекта „Наука и университеты“, реализуемого Минобрнауки России. Впереди самое сложное — построить его и наполнить внутри», — приводит слова Моора инфоцентр регионального правительства. Губернатор региона добавил, что тюменское образование способно сохранить и приумножить производственные кадры. Он также анонсировал открытие школ и детских садов ко Дню знаний. «Мы продолжим программу строительства в городах и селах школ и детских садов, их капитального ремонта, оснащения современным оборудованием. Только в 2023 году ко Дню знаний мы откроем семь таких объектов», — рассказал губернатор.

Межвузовский кампус в Тюмени станет прорывным проектом для науки, образования и экономики региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время выступления на заседании форума «Призвание — 2023», в котором участвуют педагоги и руководители отрасли. «Он должен стать прорывным проектом для науки, образования и экономики региона. В Новосибирске мы подписали концессионное соглашение о строительстве кампуса, который является частью национального проекта „Наука и университеты“, реализуемого Минобрнауки России. Впереди самое сложное — построить его и наполнить внутри», — приводит слова Моора инфоцентр регионального правительства. Губернатор региона добавил, что тюменское образование способно сохранить и приумножить производственные кадры. Он также анонсировал открытие школ и детских садов ко Дню знаний. «Мы продолжим программу строительства в городах и селах школ и детских садов, их капитального ремонта, оснащения современным оборудованием. Только в 2023 году ко Дню знаний мы откроем семь таких объектов», — рассказал губернатор.