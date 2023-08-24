Пермяка отправили в колонию за изнасилование несовершеннолетней

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Насильника посадили на 12 лет Фото:

В Уинском муниципальном округе Пермского края 30-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«28 апреля 2023 года виновный, применяя физическую силу, изнасиловал потерпевшую 2007 года рождения. Он также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщается на сайте ведомства.

Мужчину признали виновным. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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В Уинском муниципальном округе Пермского края 30-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «28 апреля 2023 года виновный, применяя физическую силу, изнасиловал потерпевшую 2007 года рождения. Он также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщается на сайте ведомства. Мужчину признали виновным. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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