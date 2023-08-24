24 августа 2023

Пенсионер утонул на рыбалке в ЯНАО

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В Ямальском районе утонул пожилой рыбак Фото:

В Ямальском районе ЯНАО 24 августа утонул пенсионер, отправившийся на утреннюю рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«Мужчина 1962 года рождения 24 августа отправился на утреннюю рыбалку на водоем в Ямальском районе. Позже, было обнаружено его тело, подробности выясняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Силовики проводят проверку обстоятельств гибели. По ее результатам будут приняты решения по существу.

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В Ямальском районе ЯНАО 24 августа утонул пенсионер, отправившийся на утреннюю рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Мужчина 1962 года рождения 24 августа отправился на утреннюю рыбалку на водоем в Ямальском районе. Позже, было обнаружено его тело, подробности выясняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Силовики проводят проверку обстоятельств гибели. По ее результатам будут приняты решения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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