Пенсионер утонул на рыбалке в ЯНАО

В Ямальском районе утонул пожилой рыбак
В Ямальском районе ЯНАО 24 августа утонул пенсионер, отправившийся на утреннюю рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«Мужчина 1962 года рождения 24 августа отправился на утреннюю рыбалку на водоем в Ямальском районе. Позже, было обнаружено его тело, подробности выясняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
Силовики проводят проверку обстоятельств гибели. По ее результатам будут приняты решения по существу.
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