Пенсионер утонул на рыбалке в ЯНАО

25 августа 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

В Ямальском районе утонул пожилой рыбак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямальском районе ЯНАО 24 августа утонул пенсионер, отправившийся на утреннюю рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Мужчина 1962 года рождения 24 августа отправился на утреннюю рыбалку на водоем в Ямальском районе. Позже, было обнаружено его тело, подробности выясняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Силовики проводят проверку обстоятельств гибели. По ее результатам будут приняты решения по существу.

В Ямальском районе ЯНАО 24 августа утонул пенсионер, отправившийся на утреннюю рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Мужчина 1962 года рождения 24 августа отправился на утреннюю рыбалку на водоем в Ямальском районе. Позже, было обнаружено его тело, подробности выясняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Силовики проводят проверку обстоятельств гибели. По ее результатам будут приняты решения по существу.