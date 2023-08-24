24 августа 2023

Спасатели экстренно эвакуировали подростка с челябинского озера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, жара, лето, тургояк, отдых, купальщики, озеро тургояк
Подростку стало плохо во время отдыха на челябинском озере Фото:

Спасатели экстренно эвакуировали подростка с залива Мухоринская курья на озере Тургояк (Челябинская область). Об этом URA.RU заявили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«Несколько семей из города Миасса 24 августа разбили лагерь в Мухоринской курье на берегу Тургояка. Вечером одного из подростков настолько серьезно скрутил приступ боли в животе, что он не мог ни двигаться, ни разговаривать. Сообщение о ЧП поступило дежурной смене миасского отряда областной ПСС в 20:36», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Несмотря на бездорожье, спасатели быстро прибыли к месту происшествия. Они подготовили 17-летнего юношу к транспортировке, вызвали сотрудников скорой и эвакуировали пострадавшего до машины медиков. Подросток госпитализирован в больницу с подозрением на острый аппендицит.

Спасатели по пересеченной местности доставили юношу до машины скорой помощи
Спасатели по пересеченной местности доставили юношу до машины скорой помощи
Фото:

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Спасатели экстренно эвакуировали подростка с залива Мухоринская курья на озере Тургояк (Челябинская область). Об этом URA.RU заявили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Несколько семей из города Миасса 24 августа разбили лагерь в Мухоринской курье на берегу Тургояка. Вечером одного из подростков настолько серьезно скрутил приступ боли в животе, что он не мог ни двигаться, ни разговаривать. Сообщение о ЧП поступило дежурной смене миасского отряда областной ПСС в 20:36», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Несмотря на бездорожье, спасатели быстро прибыли к месту происшествия. Они подготовили 17-летнего юношу к транспортировке, вызвали сотрудников скорой и эвакуировали пострадавшего до машины медиков. Подросток госпитализирован в больницу с подозрением на острый аппендицит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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