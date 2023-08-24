Спасатели экстренно эвакуировали подростка с челябинского озера. Фото

25 августа 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Подростку стало плохо во время отдыха на челябинском озере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спасатели экстренно эвакуировали подростка с залива Мухоринская курья на озере Тургояк (Челябинская область). Об этом URA.RU заявили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Несколько семей из города Миасса 24 августа разбили лагерь в Мухоринской курье на берегу Тургояка. Вечером одного из подростков настолько серьезно скрутил приступ боли в животе, что он не мог ни двигаться, ни разговаривать. Сообщение о ЧП поступило дежурной смене миасского отряда областной ПСС в 20:36», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Несмотря на бездорожье, спасатели быстро прибыли к месту происшествия. Они подготовили 17-летнего юношу к транспортировке, вызвали сотрудников скорой и эвакуировали пострадавшего до машины медиков. Подросток госпитализирован в больницу с подозрением на острый аппендицит. Спасатели по пересеченной местности доставили юношу до машины скорой помощи Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Спасатели экстренно эвакуировали подростка с залива Мухоринская курья на озере Тургояк (Челябинская область). Об этом URA.RU заявили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Несколько семей из города Миасса 24 августа разбили лагерь в Мухоринской курье на берегу Тургояка. Вечером одного из подростков настолько серьезно скрутил приступ боли в животе, что он не мог ни двигаться, ни разговаривать. Сообщение о ЧП поступило дежурной смене миасского отряда областной ПСС в 20:36», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Несмотря на бездорожье, спасатели быстро прибыли к месту происшествия. Они подготовили 17-летнего юношу к транспортировке, вызвали сотрудников скорой и эвакуировали пострадавшего до машины медиков. Подросток госпитализирован в больницу с подозрением на острый аппендицит.