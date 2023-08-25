Студенты УрФУ пожаловались на уменьшенные стипендии

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Перенос арт-объекта Красное дерево из главного здания МИЕ в Л52. Екатеринбург, памятник свердлову, ургу, уральский федеральный университет, урфу
В УрФУ жалуются на уменьшенные стипендии Фото:

Студенты Уральского федерального университета заявили о получении уменьшенных стипендий. В агентство URA.RU пришли десятки жалоб от недовольных обучающихся.

«Я получаю повышенную стипендию в размере около 6000 рублей. Но 25 августа бухгалтерия начислила только 4700 рублей. Разница довольно существенная, а с чем связана — неизвестно», — говорит недовольный студент вуза.

В пресс-службе УрФУ корреспонденту URA.RU подтвердили факт уменьшения стипендиальных выплат. Там пообещали дать подробный комментарий позже.

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Студенты Уральского федерального университета заявили о получении уменьшенных стипендий. В агентство URA.RU пришли десятки жалоб от недовольных обучающихся. «Я получаю повышенную стипендию в размере около 6000 рублей. Но 25 августа бухгалтерия начислила только 4700 рублей. Разница довольно существенная, а с чем связана — неизвестно», — говорит недовольный студент вуза. В пресс-службе УрФУ корреспонденту URA.RU подтвердили факт уменьшения стипендиальных выплат. Там пообещали дать подробный комментарий позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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