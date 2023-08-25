Студенты УрФУ пожаловались на уменьшенные стипендии

В УрФУ жалуются на уменьшенные стипендии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты Уральского федерального университета заявили о получении уменьшенных стипендий. В агентство URA.RU пришли десятки жалоб от недовольных обучающихся.

«Я получаю повышенную стипендию в размере около 6000 рублей. Но 25 августа бухгалтерия начислила только 4700 рублей. Разница довольно существенная, а с чем связана — неизвестно», — говорит недовольный студент вуза.

В пресс-службе УрФУ корреспонденту URA.RU подтвердили факт уменьшения стипендиальных выплат. Там пообещали дать подробный комментарий позже.