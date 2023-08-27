27 августа 2023
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Московский режиссер научит вести подкасты блогеров из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рауль Гейдаров научит блогеров писать сценарии для подкастов Фото:

Режиссер игрового кино Рауль Гейдаров проведет обучающий курс о подкастах для участников медиашколы в ХМАО. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Обучение начнется 24 сентября в Ханты-Мансийске, первый блок будет посвящен созданию подкастов. Спикер Рауль Гейдаров обучит подопечных разработке сценариев для подкастов. О монтаже подкастов и обработке звука расскажет музыкальный режиссер Вячеслав Стаховский. Телеведущая Валерия Маркина также проведет мастер-класс о механике работы в эфире.

«Наша миссия — раскрыть творческий потенциал человека и помочь ему совершить прыжок в новую медиа жизнь», — отмечают организаторы. Принять участие в медиашколе могут студенты любых ВУЗов и ССУЗов, а также блогеры и контент-мейкеры. В рамках проекта планируется провести несколько модулей, включая блогинг и саунд-дизайн.

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Режиссер игрового кино Рауль Гейдаров проведет обучающий курс о подкастах для участников медиашколы в ХМАО. Об этом организация сообщила на своем сайте. Обучение начнется 24 сентября в Ханты-Мансийске, первый блок будет посвящен созданию подкастов. Спикер Рауль Гейдаров обучит подопечных разработке сценариев для подкастов. О монтаже подкастов и обработке звука расскажет музыкальный режиссер Вячеслав Стаховский. Телеведущая Валерия Маркина также проведет мастер-класс о механике работы в эфире. «Наша миссия — раскрыть творческий потенциал человека и помочь ему совершить прыжок в новую медиа жизнь», — отмечают организаторы. Принять участие в медиашколе могут студенты любых ВУЗов и ССУЗов, а также блогеры и контент-мейкеры. В рамках проекта планируется провести несколько модулей, включая блогинг и саунд-дизайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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