24 августа 2023

Из окна высотки в Перми, где загорелась квартира, выпал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, правительство челябинской области, скорая помошь
Происшествие случилось в доме на улице Карпинского (архивное фото) Фото:

В Перми 25 августа произошло сразу два происшествия в доме №77Б по улице Карпинского. По информации регионального управления МЧС, в одной из квартир дома произошел пожар. Также из окна дома выпал и разбился насмерть человек.

«Из окна дома №77Б на ул. Карпинского выпал человек и разбился насмерть», — сообщает «Новый компаньон». В полиции подтвердили факт ЧП изданию подтвердили, отметив, что материал проверки по факту гибели человека передан в следственные органы СУ СК по Пермскому краю. В чате оперативной информации ГУМЧС по краю в Telegram отмечается, что пожар в доме вспыхнул в 14:46. В то же время, в ведомстве отмечают, что два происшествия никак не связаны между собой.

«К месту вызова были направлены 33 сотрудника ведомства и пять единиц техники. Огонь вспыхнул на последнем 17 этаже здания. В одной из квартир загорелась мебель. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировалось шесть человек», — говорится в сообщении ведомства. Получить оперативный комментарий в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU не удалось, в ведомстве не ответили на звонок корреспондента агентства.

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В Перми 25 августа произошло сразу два происшествия в доме №77Б по улице Карпинского. По информации регионального управления МЧС, в одной из квартир дома произошел пожар. Также из окна дома выпал и разбился насмерть человек. «Из окна дома №77Б на ул. Карпинского выпал человек и разбился насмерть», — сообщает «Новый компаньон». В полиции подтвердили факт ЧП изданию подтвердили, отметив, что материал проверки по факту гибели человека передан в следственные органы СУ СК по Пермскому краю. В чате оперативной информации ГУМЧС по краю в Telegram отмечается, что пожар в доме вспыхнул в 14:46. В то же время, в ведомстве отмечают, что два происшествия никак не связаны между собой. «К месту вызова были направлены 33 сотрудника ведомства и пять единиц техники. Огонь вспыхнул на последнем 17 этаже здания. В одной из квартир загорелась мебель. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировалось шесть человек», — говорится в сообщении ведомства. Получить оперативный комментарий в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU не удалось, в ведомстве не ответили на звонок корреспондента агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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