Из окна высотки в Перми, где загорелась квартира, выпал человек

25 августа 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Происшествие случилось в доме на улице Карпинского (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми 25 августа произошло сразу два происшествия в доме №77Б по улице Карпинского. По информации регионального управления МЧС, в одной из квартир дома произошел пожар. Также из окна дома выпал и разбился насмерть человек. «Из окна дома №77Б на ул. Карпинского выпал человек и разбился насмерть», — сообщает «Новый компаньон». В полиции подтвердили факт ЧП изданию подтвердили, отметив, что материал проверки по факту гибели человека передан в следственные органы СУ СК по Пермскому краю. В чате оперативной информации ГУМЧС по краю в Telegram отмечается, что пожар в доме вспыхнул в 14:46. В то же время, в ведомстве отмечают, что два происшествия никак не связаны между собой. «К месту вызова были направлены 33 сотрудника ведомства и пять единиц техники. Огонь вспыхнул на последнем 17 этаже здания. В одной из квартир загорелась мебель. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировалось шесть человек», — говорится в сообщении ведомства. Получить оперативный комментарий в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU не удалось, в ведомстве не ответили на звонок корреспондента агентства.

В Перми 25 августа произошло сразу два происшествия в доме №77Б по улице Карпинского. По информации регионального управления МЧС, в одной из квартир дома произошел пожар. Также из окна дома выпал и разбился насмерть человек. «Из окна дома №77Б на ул. Карпинского выпал человек и разбился насмерть», — сообщает «Новый компаньон». В полиции подтвердили факт ЧП изданию подтвердили, отметив, что материал проверки по факту гибели человека передан в следственные органы СУ СК по Пермскому краю. В чате оперативной информации ГУМЧС по краю в Telegram отмечается, что пожар в доме вспыхнул в 14:46. В то же время, в ведомстве отмечают, что два происшествия никак не связаны между собой. «К месту вызова были направлены 33 сотрудника ведомства и пять единиц техники. Огонь вспыхнул на последнем 17 этаже здания. В одной из квартир загорелась мебель. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировалось шесть человек», — говорится в сообщении ведомства. Получить оперативный комментарий в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU не удалось, в ведомстве не ответили на звонок корреспондента агентства.