Шумков заявил об увольнении чиновника в мэрии Шадринска

Шумков заявил, что чиновник мэрии Шадринска уволен из-за срыва ремонта исторических домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что начальник комитета городского хозяйства (КГХ) мэрии Шадринска уволен из-за срыва ремонта объектов культурного наследия. Об этом глава области написал в своем telegram-канале.

«В Шадринске ни на одном из шести объектов историко-культурного наследия, на ремонт которых выделены средства, в этом году работы не начаты. Начальник КГХ, отвечавший за подготовку проектной документации и контрактование этих объектов, уволен», — написал в посте Шумков.

По словам Шумкова, куратору, который отвечал за это направление в мэрии, объявлено дисциплинарное взыскание. Согласно выписке ЕГРЮЛ от 24 августа, опубликованной в сервисе СБИС — начальником комитета городского хозяйства мэрии Шадринска был Денис Нестеров.

Ранее в пресс-службе мэрии Шадринска сообщили, что комитет городского хозяйства (КГХ) находится в стадии реорганизации путем присоединения к комитету по строительству и архитектуре (КСиА). Официально изменения вступят в законную силу, когда будет внесена запись в ЕГРЮЛ.