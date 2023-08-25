Байден на отдыхе похвалил чужие бицепсы

26 августа 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Байден не первый раз обращает внимание на чужие бицепсы Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден похвалил бицепсы американского журналиста в ходе общения с прессой. Об этом рассказали РИА Новости. «Я скажу так, было бы лучше, будь у меня твои бицепсы», — приводит РИА Новости ответ Байдена журналисту. Такой ответ дал американский президент на вопрос журналистов, нравится ли Байдену местность озера Тахо в Неваде. Президент США не первый раз проявляет интерес к чужим бицепсам. Ранее он отметил руки оператора Первого канала Юрия Шолмова. Байден назвал его бицепсы «пушками».

Президент США Джо Байден похвалил бицепсы американского журналиста в ходе общения с прессой. Об этом рассказали РИА Новости. «Я скажу так, было бы лучше, будь у меня твои бицепсы», — приводит РИА Новости ответ Байдена журналисту. Такой ответ дал американский президент на вопрос журналистов, нравится ли Байдену местность озера Тахо в Неваде. Президент США не первый раз проявляет интерес к чужим бицепсам. Ранее он отметил руки оператора Первого канала Юрия Шолмова. Байден назвал его бицепсы «пушками».