Байден на отдыхе похвалил чужие бицепсы

Байден не первый раз обращает внимание на чужие бицепсы
Президент США Джо Байден похвалил бицепсы американского журналиста в ходе общения с прессой. Об этом рассказали РИА Новости.
«Я скажу так, было бы лучше, будь у меня твои бицепсы», — приводит РИА Новости ответ Байдена журналисту. Такой ответ дал американский президент на вопрос журналистов, нравится ли Байдену местность озера Тахо в Неваде.
Президент США не первый раз проявляет интерес к чужим бицепсам. Ранее он отметил руки оператора Первого канала Юрия Шолмова. Байден назвал его бицепсы «пушками».
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