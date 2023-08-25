25 августа 2023

Байден на отдыхе похвалил чужие бицепсы

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден не первый раз обращает внимание на чужие бицепсы Фото:

Президент США Джо Байден похвалил бицепсы американского журналиста в ходе общения с прессой. Об этом рассказали РИА Новости.

«Я скажу так, было бы лучше, будь у меня твои бицепсы», — приводит РИА Новости ответ Байдена журналисту. Такой ответ дал американский президент на вопрос журналистов, нравится ли Байдену местность озера Тахо в Неваде.

Президент США не первый раз проявляет интерес к чужим бицепсам. Ранее он отметил руки оператора Первого канала Юрия Шолмова. Байден назвал его бицепсы «пушками».

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Президент США Джо Байден похвалил бицепсы американского журналиста в ходе общения с прессой. Об этом рассказали РИА Новости. «Я скажу так, было бы лучше, будь у меня твои бицепсы», — приводит РИА Новости ответ Байдена журналисту. Такой ответ дал американский президент на вопрос журналистов, нравится ли Байдену местность озера Тахо в Неваде. Президент США не первый раз проявляет интерес к чужим бицепсам. Ранее он отметил руки оператора Первого канала Юрия Шолмова. Байден назвал его бицепсы «пушками».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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