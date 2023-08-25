Пермяк через прокуратуру вернул задолженность по зарплате

26 августа 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Прокуратура помогла пермяку вернуть долг по зарплате Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Житель Перми пожаловался в прокуратуру Кировского района на фирму из Екатеринбурга, которая не выплатила ему расчет после увольнения. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «ООО „Бриз“ из Екатеринбурга не выплатило расчет жителю Перми в сумме более 50 тысяч рублей. По решению суда работник получит расчет и компенсацию морального вреда», — уточнило надзорное ведомство. Работодатель ООО «Бриз» привлечен к административной ответственности. В прокуратуру Верх-Исетского района Екатеринбурга, где зарегистрирована организация, направлена соответствующая информация. Ранее прокуратура Соликамска добилась возвращения ошибочно снятых денег со счетов жителя Пермского края. Приставы перепутали его с другим должником и применили меры взыскания задолженности.

Житель Перми пожаловался в прокуратуру Кировского района на фирму из Екатеринбурга, которая не выплатила ему расчет после увольнения. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «ООО „Бриз“ из Екатеринбурга не выплатило расчет жителю Перми в сумме более 50 тысяч рублей. По решению суда работник получит расчет и компенсацию морального вреда», — уточнило надзорное ведомство. Работодатель ООО «Бриз» привлечен к административной ответственности. В прокуратуру Верх-Исетского района Екатеринбурга, где зарегистрирована организация, направлена соответствующая информация. Ранее прокуратура Соликамска добилась возвращения ошибочно снятых денег со счетов жителя Пермского края. Приставы перепутали его с другим должником и применили меры взыскания задолженности.