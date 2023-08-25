25 августа 2023

Пермяк через прокуратуру вернул задолженность по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание краевой прокуратуры города. Пермь. , прокуратура города перми
Прокуратура помогла пермяку вернуть долг по зарплате Фото:

Житель Перми пожаловался в прокуратуру Кировского района на фирму из Екатеринбурга, которая не выплатила ему расчет после увольнения. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края.

«ООО „Бриз“ из Екатеринбурга не выплатило расчет жителю Перми в сумме более 50 тысяч рублей. По решению суда работник получит расчет и компенсацию морального вреда», — уточнило надзорное ведомство.

Работодатель ООО «Бриз» привлечен к административной ответственности. В прокуратуру Верх-Исетского района Екатеринбурга, где зарегистрирована организация, направлена соответствующая информация.

Ранее прокуратура Соликамска добилась возвращения ошибочно снятых денег со счетов жителя Пермского края. Приставы перепутали его с другим должником и применили меры взыскания задолженности.

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Житель Перми пожаловался в прокуратуру Кировского района на фирму из Екатеринбурга, которая не выплатила ему расчет после увольнения. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «ООО „Бриз“ из Екатеринбурга не выплатило расчет жителю Перми в сумме более 50 тысяч рублей. По решению суда работник получит расчет и компенсацию морального вреда», — уточнило надзорное ведомство. Работодатель ООО «Бриз» привлечен к административной ответственности. В прокуратуру Верх-Исетского района Екатеринбурга, где зарегистрирована организация, направлена соответствующая информация. Ранее прокуратура Соликамска добилась возвращения ошибочно снятых денег со счетов жителя Пермского края. Приставы перепутали его с другим должником и применили меры взыскания задолженности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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