Автобус из Чурилово в Челябинске будет ходить по новому расписанию

26 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В часы пик автобус №2 будет ходить каждые шесть-семь минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с понедельника, 28 августа, изменится расписание движения автобуса №2 из Чурилово до улицы Петра Столыпина. В часы пик он будет ходить каждые шесть-семь минут, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Первый рейс из Чурилово будет отправляться в 5:35 ежедневно, от Петра Столыпина — в 5:34 будни и в 5:55 выходные. В часы пик автобус будет ходить каждые шесть-семь минут», — сообщается в telegram-канале транспортников. Последний рейс автобуса будет уходить в 22:25 ежедневно из начальной и конечной точек маршрута. Время автобуса в пути сокращается благодаря выделенным под общественный транспорт полосам на проспекте Ленина.

В Челябинске с понедельника, 28 августа, изменится расписание движения автобуса №2 из Чурилово до улицы Петра Столыпина. В часы пик он будет ходить каждые шесть-семь минут, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Первый рейс из Чурилово будет отправляться в 5:35 ежедневно, от Петра Столыпина — в 5:34 будни и в 5:55 выходные. В часы пик автобус будет ходить каждые шесть-семь минут», — сообщается в telegram-канале транспортников. Последний рейс автобуса будет уходить в 22:25 ежедневно из начальной и конечной точек маршрута. Время автобуса в пути сокращается благодаря выделенным под общественный транспорт полосам на проспекте Ленина.