Автобус из Чурилово в Челябинске будет ходить по новому расписанию

В Челябинске с понедельника, 28 августа, изменится расписание движения автобуса №2 из Чурилово до улицы Петра Столыпина. В часы пик он будет ходить каждые шесть-семь минут, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
«Первый рейс из Чурилово будет отправляться в 5:35 ежедневно, от Петра Столыпина — в 5:34 будни и в 5:55 выходные. В часы пик автобус будет ходить каждые шесть-семь минут», — сообщается в telegram-канале транспортников.
Последний рейс автобуса будет уходить в 22:25 ежедневно из начальной и конечной точек маршрута. Время автобуса в пути сокращается благодаря выделенным под общественный транспорт полосам на проспекте Ленина.
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