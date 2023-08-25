25 августа 2023

Автобус из Чурилово в Челябинске будет ходить по новому расписанию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога в Чурилово. Челябинск, чурилово
В часы пик автобус №2 будет ходить каждые шесть-семь минут Фото:

В Челябинске с понедельника, 28 августа, изменится расписание движения автобуса №2 из Чурилово до улицы Петра Столыпина. В часы пик он будет ходить каждые шесть-семь минут, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Первый рейс из Чурилово будет отправляться в 5:35 ежедневно, от Петра Столыпина — в 5:34 будни и в 5:55 выходные. В часы пик автобус будет ходить каждые шесть-семь минут», — сообщается в telegram-канале транспортников.

Последний рейс автобуса будет уходить в 22:25 ежедневно из начальной и конечной точек маршрута. Время автобуса в пути сокращается благодаря выделенным под общественный транспорт полосам на проспекте Ленина.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с понедельника, 28 августа, изменится расписание движения автобуса №2 из Чурилово до улицы Петра Столыпина. В часы пик он будет ходить каждые шесть-семь минут, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Первый рейс из Чурилово будет отправляться в 5:35 ежедневно, от Петра Столыпина — в 5:34 будни и в 5:55 выходные. В часы пик автобус будет ходить каждые шесть-семь минут», — сообщается в telegram-канале транспортников. Последний рейс автобуса будет уходить в 22:25 ежедневно из начальной и конечной точек маршрута. Время автобуса в пути сокращается благодаря выделенным под общественный транспорт полосам на проспекте Ленина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...