25 августа 2023
24 августа 2023

В столице ЯНАО прошел «мусорный» забег

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник с областной думой. Курган , мешок с мусором, субботник, черный мешок
Акция призвана поддерживать чистоту на улицах города Фото:

В Салехарде (ЯНАО) представители окружного департамента природных ресурсов во время пробежки собрали мусор с городских улиц. По информации ведомства в соцсети, мероприятие прошло в рамках акции «ЭкоЗабег».

«Сегодня представители нашего департамента (департамент природных ресурсов — прим. URA.RU) приняли участие в акции „ЭкоЗабег“, который состоялся в Салехарде. „Плоггинг“ или экологичный бег — это, новый формат субботника, когда участникам в ходе пробежки нужно собрать как можно больше мусора», — сообщается в telegram-канале окружного департамента.

В городе уже прошло более 20 экологических мероприятий. Они призваны содержать городские улицы в чистоте и напомнить жителям о бережном отношении к окружающей среде.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО появятся три крупных мусороперерабатывающих завода в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Глава округа Дмитрий Артюхов анонсировал их строительство во время «Честного маршрута».

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В Салехарде (ЯНАО) представители окружного департамента природных ресурсов во время пробежки собрали мусор с городских улиц. По информации ведомства в соцсети, мероприятие прошло в рамках акции «ЭкоЗабег». «Сегодня представители нашего департамента (департамент природных ресурсов — прим. URA.RU) приняли участие в акции „ЭкоЗабег“, который состоялся в Салехарде. „Плоггинг“ или экологичный бег — это, новый формат субботника, когда участникам в ходе пробежки нужно собрать как можно больше мусора», — сообщается в telegram-канале окружного департамента. В городе уже прошло более 20 экологических мероприятий. Они призваны содержать городские улицы в чистоте и напомнить жителям о бережном отношении к окружающей среде. Ранее сообщалось, что в ЯНАО появятся три крупных мусороперерабатывающих завода в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Глава округа Дмитрий Артюхов анонсировал их строительство во время «Честного маршрута».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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