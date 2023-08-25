В столице ЯНАО прошел «мусорный» забег

В Салехарде (ЯНАО) представители окружного департамента природных ресурсов во время пробежки собрали мусор с городских улиц. По информации ведомства в соцсети, мероприятие прошло в рамках акции «ЭкоЗабег».
«Сегодня представители нашего департамента (департамент природных ресурсов — прим. URA.RU) приняли участие в акции „ЭкоЗабег“, который состоялся в Салехарде. „Плоггинг“ или экологичный бег — это, новый формат субботника, когда участникам в ходе пробежки нужно собрать как можно больше мусора», — сообщается в telegram-канале окружного департамента.
В городе уже прошло более 20 экологических мероприятий. Они призваны содержать городские улицы в чистоте и напомнить жителям о бережном отношении к окружающей среде.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО появятся три крупных мусороперерабатывающих завода в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Глава округа Дмитрий Артюхов анонсировал их строительство во время «Честного маршрута».
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