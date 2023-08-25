Власти ответили на претензии челябинцев по переезду овощного рынка

Глава челябинского района Ваганов: рынок не помешает жителям Кременкуля

26 августа 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Рынок переехал на старую овощебазу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Овощной рынок, против переноса которого выступили жители Кременкуля (Сосновский район Челябинской области), переезжает на действующую овощебазу. Он не будет мешать местным жителям, заверил глава Сосновского района Евгений Ваганов. «Фуры с рынка „Караван“ переезжают на овощную базу, которая существует уже 15 лет на основе бывшего Митрофановского хозяйства. Жилой застройки вокруг хозяйства нет, есть несколько коттеджей в 500 метрах. Мы не видим больших проблем, потому что это закрытая территория и бетонированная площадка», — сообщил Ваганов 74.ru. По словам главы района, база рассчитана на хранение 50 тысяч тонн овощей и фруктов. Владелец базы — гражданин России. Старейший в городе Каширинский рынок, который располагался на северо-западе Челябинска, ликвидировали из-за строительства элитного жилого комплекса. Фуры с товарами переехали на оптовый рынок «Караван», чему возмутились жители расположенного рядом микрорайона Парковый Премиум. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разобраться с жалобами жителей. В субботу фуры с рынка начали переезд на новое место, из-за чего образовалась автомобильная пробка. Жители Кременкуля (Сосновский район) также выступают против рынка вблизи поселка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Овощной рынок, против переноса которого выступили жители Кременкуля (Сосновский район Челябинской области), переезжает на действующую овощебазу. Он не будет мешать местным жителям, заверил глава Сосновского района Евгений Ваганов. «Фуры с рынка „Караван“ переезжают на овощную базу, которая существует уже 15 лет на основе бывшего Митрофановского хозяйства. Жилой застройки вокруг хозяйства нет, есть несколько коттеджей в 500 метрах. Мы не видим больших проблем, потому что это закрытая территория и бетонированная площадка», — сообщил Ваганов 74.ru. По словам главы района, база рассчитана на хранение 50 тысяч тонн овощей и фруктов. Владелец базы — гражданин России. Старейший в городе Каширинский рынок, который располагался на северо-западе Челябинска, ликвидировали из-за строительства элитного жилого комплекса. Фуры с товарами переехали на оптовый рынок «Караван», чему возмутились жители расположенного рядом микрорайона Парковый Премиум. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разобраться с жалобами жителей. В субботу фуры с рынка начали переезд на новое место, из-за чего образовалась автомобильная пробка. Жители Кременкуля (Сосновский район) также выступают против рынка вблизи поселка.