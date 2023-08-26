Президента федерации футбола Испании уволили за скандал с поцелуем

Луис Рубиалес уволили после того, как он поцеловал Хенивер Эрмосо
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес покинул свой пост. Ранее он поцеловал футболистку в губы, из-за чего встал вопрос об его увольнении.
«Международная федерация футбола (ФИФА) отстраняет президента испанского футбола Луиса Рубиалеса от должности, пока дисциплинарный комитет расследует его поведение», — сообщили в
Ранее Луис Рубиалес порадовался за победу сборной Испании в женском чемпионате мира по футболу 2023 года. Во время награждения команды он поцеловал в губы капитана команды Хенивер Эрмосо. ФИФА осудила данный жест.
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