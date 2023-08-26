Свердловчанка погибла в ДТП с «Газелью», она везла шестерых пассажиров. Фото

27 августа 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Женщина везла шестерых пассажиров (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Первоуральске Свердловской области 38-летняя женщина-водитель Nissan Serena 27 августа въехала в «Газель» у железнодорожного переезда и погибла. С ней в машине были еще шестеро, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Женщина-водитель Nissan Serena врезалась в „Газель“, которая стояла перед жд-переездом на красный сигнал светофора. Она погибла на месте ЧП, с ней в минивене были еще шесть человек», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Авария произошла около 04:00 на улице Торговой. Одного пассажира минивена увезли в городскую больницу. За рулем «Газели» был 36-летний мужчина. Силовики организовали проверку по факту ДТП. В Nissan Serena находились семь человек Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» [https://t.me/gibdd_66]

В Первоуральске Свердловской области 38-летняя женщина-водитель Nissan Serena 27 августа въехала в «Газель» у железнодорожного переезда и погибла. С ней в машине были еще шестеро, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Женщина-водитель Nissan Serena врезалась в „Газель“, которая стояла перед жд-переездом на красный сигнал светофора. Она погибла на месте ЧП, с ней в минивене были еще шесть человек», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Авария произошла около 04:00 на улице Торговой. Одного пассажира минивена увезли в городскую больницу. За рулем «Газели» был 36-летний мужчина. Силовики организовали проверку по факту ДТП.