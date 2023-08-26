26 августа 2023

Свердловчанка погибла в ДТП с «Газелью», она везла шестерых пассажиров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обыски штаба Навального. Тюмень, лужа, газель, маршрутка, осень
Женщина везла шестерых пассажиров (архивное фото) Фото:

В Первоуральске Свердловской области 38-летняя женщина-водитель Nissan Serena 27 августа въехала в «Газель» у железнодорожного переезда и погибла. С ней в машине были еще шестеро, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Женщина-водитель Nissan Serena врезалась в „Газель“, которая стояла перед жд-переездом на красный сигнал светофора. Она погибла на месте ЧП, с ней в минивене были еще шесть человек», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Авария произошла около 04:00 на улице Торговой. Одного пассажира минивена увезли в городскую больницу. За рулем «Газели» был 36-летний мужчина. Силовики организовали проверку по факту ДТП.

В Nissan Serena находились семь человек
В Nissan Serena находились семь человек
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске Свердловской области 38-летняя женщина-водитель Nissan Serena 27 августа въехала в «Газель» у железнодорожного переезда и погибла. С ней в машине были еще шестеро, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Женщина-водитель Nissan Serena врезалась в „Газель“, которая стояла перед жд-переездом на красный сигнал светофора. Она погибла на месте ЧП, с ней в минивене были еще шесть человек», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Авария произошла около 04:00 на улице Торговой. Одного пассажира минивена увезли в городскую больницу. За рулем «Газели» был 36-летний мужчина. Силовики организовали проверку по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...