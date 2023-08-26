Авария произошла утром 27 августа у жд-пеерезда (архивное фото)
В соцсетях появилось видео аварии из Первоуральска, где погибла 38-летняя женщина-водитель минивэна Nissan Serena. Она врезалась в «Газель», которая ехала через железнодорожный переезд. До этого там проехал поезд.
Момент удара не попал на видео. Но видно, что минивэн дымился. Машина остановилась у переезда.
В минивэне было семь человек. Из шести пассажиров госпитализировали только одного.
Авария произошла 27 августа около 04:00 на улице Торговой. По данным УГИБДД по Свердловской области, за рулем «Газели» был 36-летний мужчина. Силовики организовали проверку по факту ДТП.
Разбитый минивэн у жд-переезда
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