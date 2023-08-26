26 августа 2023

Очевидцы поделились кадрами смертельного ДТП в Первоуральске с участием «Газели». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога на Озерск Челябинск, яма, ухабы, газель
Авария произошла утром 27 августа у жд-пеерезда (архивное фото) Фото:

В соцсетях появилось видео аварии из Первоуральска, где погибла 38-летняя женщина-водитель минивэна Nissan Serena. Она врезалась в «Газель», которая ехала через железнодорожный переезд. До этого там проехал поезд.

Момент удара не попал на видео. Но видно, что минивэн дымился. Машина остановилась у переезда.

В минивэне было семь человек. Из шести пассажиров госпитализировали только одного.

Авария произошла 27 августа около 04:00 на улице Торговой. По данным УГИБДД по Свердловской области, за рулем «Газели» был 36-летний мужчина. Силовики организовали проверку по факту ДТП.

Разбитый минивэн у жд-переезда
Разбитый минивэн у жд-переезда
Фото:

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В соцсетях появилось видео аварии из Первоуральска, где погибла 38-летняя женщина-водитель минивэна Nissan Serena. Она врезалась в «Газель», которая ехала через железнодорожный переезд. До этого там проехал поезд. Момент удара не попал на видео. Но видно, что минивэн дымился. Машина остановилась у переезда. В минивэне было семь человек. Из шести пассажиров госпитализировали только одного. Авария произошла 27 августа около 04:00 на улице Торговой. По данным УГИБДД по Свердловской области, за рулем «Газели» был 36-летний мужчина. Силовики организовали проверку по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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