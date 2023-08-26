Очевидцы поделились кадрами смертельного ДТП в Первоуральске с участием «Газели». Фото, видео

27 августа 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Авария произошла утром 27 августа у жд-пеерезда (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В соцсетях появилось видео аварии из Первоуральска, где погибла 38-летняя женщина-водитель минивэна Nissan Serena. Она врезалась в «Газель», которая ехала через железнодорожный переезд. До этого там проехал поезд. Момент удара не попал на видео. Но видно, что минивэн дымился. Машина остановилась у переезда. В минивэне было семь человек. Из шести пассажиров госпитализировали только одного. Авария произошла 27 августа около 04:00 на улице Торговой. По данным УГИБДД по Свердловской области, за рулем «Газели» был 36-летний мужчина. Силовики организовали проверку по факту ДТП. Разбитый минивэн у жд-переезда Фото: telegram-канал «Инцидент Первоуральск» [https://t.me/inc196]

В соцсетях появилось видео аварии из Первоуральска, где погибла 38-летняя женщина-водитель минивэна Nissan Serena. Она врезалась в «Газель», которая ехала через железнодорожный переезд. До этого там проехал поезд. Момент удара не попал на видео. Но видно, что минивэн дымился. Машина остановилась у переезда. В минивэне было семь человек. Из шести пассажиров госпитализировали только одного. Авария произошла 27 августа около 04:00 на улице Торговой. По данным УГИБДД по Свердловской области, за рулем «Газели» был 36-летний мужчина. Силовики организовали проверку по факту ДТП.