Бастрыкин заступился за сироту из Тюменской области

Бастрыкин организовал проверку по жалобе сироты из Тюменской области Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки нарушения жилищных прав сироты из Тюменской области. В соцсети ведомство сообщает, что пострадавший более десяти лет не может получить законное жилье.

«В СМИ сообщается, что в Тюменской области сирота более десяти лет не может получить законное жилье. Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что ответственные органы власти бездействуют и не оказывают помощи в решении проблемы.

Ранее Бастрыкин заинтересовался жалобой сироты из Курганской области, который более 30 лет ждет законное жилье. Пострадавший имеет на руках судебное решение, обязывающее власти Курганской области дать ему жилье. Однако, по словам курганца, власти бездействуют.