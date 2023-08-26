26 августа 2023
25 августа 2023

Бастрыкин заступился за сироту из Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин организовал проверку по жалобе сироты из Тюменской области Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки нарушения жилищных прав сироты из Тюменской области. В соцсети ведомство сообщает, что пострадавший более десяти лет не может получить законное жилье.

«В СМИ сообщается, что в Тюменской области сирота более десяти лет не может получить законное жилье. Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что ответственные органы власти бездействуют и не оказывают помощи в решении проблемы.

Ранее Бастрыкин заинтересовался жалобой сироты из Курганской области, который более 30 лет ждет законное жилье. Пострадавший имеет на руках судебное решение, обязывающее власти Курганской области дать ему жилье. Однако, по словам курганца, власти бездействуют.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки нарушения жилищных прав сироты из Тюменской области. В соцсети ведомство сообщает, что пострадавший более десяти лет не может получить законное жилье. «В СМИ сообщается, что в Тюменской области сирота более десяти лет не может получить законное жилье. Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по данному факту», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что ответственные органы власти бездействуют и не оказывают помощи в решении проблемы. Ранее Бастрыкин заинтересовался жалобой сироты из Курганской области, который более 30 лет ждет законное жилье. Пострадавший имеет на руках судебное решение, обязывающее власти Курганской области дать ему жилье. Однако, по словам курганца, власти бездействуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...