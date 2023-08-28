В Санкт-Петербурге сгорел туристический автобус

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, возгорание
На месте ЧП работают пожарные Фото:

В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский туристический автобус. ЧП произошло на перекрестке Аптекарской набережной и улицы Профессора Попова.

Как сообщает «Фонтанка.ру», улицы в районе пожара перекрыты. На месте работают сотрудники противопожарной службы и ДПС. По информации 78.ру, пассажиры эвакуировались до прибытия спасателей. Причина возгорания устанавливается.

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В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский туристический автобус. ЧП произошло на перекрестке Аптекарской набережной и улицы Профессора Попова. Как сообщает «Фонтанка.ру», улицы в районе пожара перекрыты. На месте работают сотрудники противопожарной службы и ДПС. По информации 78.ру, пассажиры эвакуировались до прибытия спасателей. Причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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