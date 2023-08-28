В Санкт-Петербурге сгорел туристический автобус

28 августа 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают пожарные Фото: Московец Илья © URA.RU В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский туристический автобус. ЧП произошло на перекрестке Аптекарской набережной и улицы Профессора Попова. Как сообщает «Фонтанка.ру», улицы в районе пожара перекрыты. На месте работают сотрудники противопожарной службы и ДПС. По информации 78.ру, пассажиры эвакуировались до прибытия спасателей. Причина возгорания устанавливается.

В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский туристический автобус. ЧП произошло на перекрестке Аптекарской набережной и улицы Профессора Попова. Как сообщает «Фонтанка.ру», улицы в районе пожара перекрыты. На месте работают сотрудники противопожарной службы и ДПС. По информации 78.ру, пассажиры эвакуировались до прибытия спасателей. Причина возгорания устанавливается.