В Санкт-Петербурге сгорел туристический автобус

На месте ЧП работают пожарные
В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский туристический автобус. ЧП произошло на перекрестке Аптекарской набережной и улицы Профессора Попова.
Как сообщает «Фонтанка.ру», улицы в районе пожара перекрыты. На месте работают сотрудники противопожарной службы и ДПС. По информации 78.ру, пассажиры эвакуировались до прибытия спасателей. Причина возгорания устанавливается.
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