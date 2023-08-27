В центре Перми обокрали кофейню, которая готовится к открытию

В пермском ЖК «Гулливер» из кафе Vkusno, которое готовится к открытию, неизвестные вынесли два холодильника. До этого из заведения украли строительный лазер, рассказала URA.RU хозяйка кафе Наталья.
«В ночь на 27 августа украли два холодильника. По стоимости они не очень большие, но сам факт очень огорчает. Спасибо, что кофемашину оставили. Может поднять не смогли. Это уже не первый случай проникновения в кафе. Во время ремонта украли строительный лазер», — рассказала Наталья корреспонденту агентства.
Наталья написала заявление в полицию. Сотрудники ГУ МВД приезжали на место преступления. Также она пыталась посмотреть камеры на охране, но доступ ей не предоставили. Сейчас ГУ МВД России по городу Перми проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU рассказало, что кафе Vkusno откроется в конце августа. Помимо модных десертов, там будут подавать чай в хрустальных бомбочках.
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