Во всех школах ЯНАО появятся пространства для новой пионерии

28 августа 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

«Движение первых» получит свои пространства в школах ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В школах ЯНАО с сентября начнут открывать молодежные пространства для «Движения первых». Администрация школ предоставит помещения от 20 квадратных метров, где представители новой пионерии будут проводить официальные мероприятия, а в свободное время заниматься все желающие, сообщили URA.RU в окружном департаменте молодежной политики. «Вместо традиционных кабинетов и аудиторий в молодежных пространствах будут современные, многофункциональные помещения, которые совместят зоны для работы и отдыха. Пространства будут функционировать как первичные ячейки для участников регионального отделения «Движение первых», — сообщила корреспонденту агентства представитель депмолодежи ЯНАО Алена Розна. Помещения будут выделятся как за счет кабинетов, так и могут быть заранее запланированы при строительстве. Все они будут оформлены в едином стиле, там будут проходить официальные мероприятия новой пионерии. В свободное от мероприятий время туда смогут приходить ученики, например, готовить домашние задания, узнать новую информацию, подготовить массовое мероприятие. Пространства оборудуют необходимой для этого мебелью. Уже осенью планируется открыть 116 подобных пространств. Ранее URA.RU рассказало, что участники движения могут получать путевки для отдыха в лучших детских оздоровительных лагерях. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принимает деятельное участие в его развитии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школах ЯНАО с сентября начнут открывать молодежные пространства для «Движения первых». Администрация школ предоставит помещения от 20 квадратных метров, где представители новой пионерии будут проводить официальные мероприятия, а в свободное время заниматься все желающие, сообщили URA.RU в окружном департаменте молодежной политики. «Вместо традиционных кабинетов и аудиторий в молодежных пространствах будут современные, многофункциональные помещения, которые совместят зоны для работы и отдыха. Пространства будут функционировать как первичные ячейки для участников регионального отделения «Движение первых», — сообщила корреспонденту агентства представитель депмолодежи ЯНАО Алена Розна. Помещения будут выделятся как за счет кабинетов, так и могут быть заранее запланированы при строительстве. Все они будут оформлены в едином стиле, там будут проходить официальные мероприятия новой пионерии. В свободное от мероприятий время туда смогут приходить ученики, например, готовить домашние задания, узнать новую информацию, подготовить массовое мероприятие. Пространства оборудуют необходимой для этого мебелью. Уже осенью планируется открыть 116 подобных пространств. Ранее URA.RU рассказало, что участники движения могут получать путевки для отдыха в лучших детских оздоровительных лагерях. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принимает деятельное участие в его развитии.