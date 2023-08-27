27 августа 2023

Цены на большие квартиры в новостройках Челябинска выросли на треть. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на квартиры от 100 квадратных метров в новостройках выросли на 33% Фото:

В Челябинске стоимость квартир площадью от 100 квадратных метров на первичном рынке выросла на 33% за год. Об этом URA.RU 28 августа сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

«Стоимость квартир от 100 квадратных метров на первичном рынке Челябинска выросла на 33% в сравнении июля 2022 года с аналогичным периодом 2023 года. В среднем жилье в новостройке стоит 12,2 миллиона рублей. На вторичном рынке повышение составило 12% до цены в десять миллионов рублей», — уточнили URA.RU в «Авито Недвижимость».

При повышении стоимости спрос на большие квартиры в новостройках упал на 15%. Вторичная жилплощадь стала популярней на 41%. Предложение при этом упало на обоих рынках. Квартир от 100 квадратных метров на первичном рынке стало на 20% меньше, а на вторичном — на 3%. Кроме того, в соотношении друг к другу вторичное жилье в августе 2023 года занимает 80% от общей доли рынка больших квартир.

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В Челябинске стоимость квартир площадью от 100 квадратных метров на первичном рынке выросла на 33% за год. Об этом URA.RU 28 августа сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». «Стоимость квартир от 100 квадратных метров на первичном рынке Челябинска выросла на 33% в сравнении июля 2022 года с аналогичным периодом 2023 года. В среднем жилье в новостройке стоит 12,2 миллиона рублей. На вторичном рынке повышение составило 12% до цены в десять миллионов рублей», — уточнили URA.RU в «Авито Недвижимость». При повышении стоимости спрос на большие квартиры в новостройках упал на 15%. Вторичная жилплощадь стала популярней на 41%. Предложение при этом упало на обоих рынках. Квартир от 100 квадратных метров на первичном рынке стало на 20% меньше, а на вторичном — на 3%. Кроме того, в соотношении друг к другу вторичное жилье в августе 2023 года занимает 80% от общей доли рынка больших квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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