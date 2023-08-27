Цены на большие квартиры в новостройках Челябинска выросли на треть. Инфографика

28 августа 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Цены на квартиры от 100 квадратных метров в новостройках выросли на 33% Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинске стоимость квартир площадью от 100 квадратных метров на первичном рынке выросла на 33% за год. Об этом URA.RU 28 августа сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». «Стоимость квартир от 100 квадратных метров на первичном рынке Челябинска выросла на 33% в сравнении июля 2022 года с аналогичным периодом 2023 года. В среднем жилье в новостройке стоит 12,2 миллиона рублей. На вторичном рынке повышение составило 12% до цены в десять миллионов рублей», — уточнили URA.RU в «Авито Недвижимость». При повышении стоимости спрос на большие квартиры в новостройках упал на 15%. Вторичная жилплощадь стала популярней на 41%. Предложение при этом упало на обоих рынках. Квартир от 100 квадратных метров на первичном рынке стало на 20% меньше, а на вторичном — на 3%. Кроме того, в соотношении друг к другу вторичное жилье в августе 2023 года занимает 80% от общей доли рынка больших квартир. инфографика: пресс-служба «Авито Недвижимость» инфографика: пресс-служба «Авито Недвижимость»

В Челябинске стоимость квартир площадью от 100 квадратных метров на первичном рынке выросла на 33% за год. Об этом URA.RU 28 августа сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». «Стоимость квартир от 100 квадратных метров на первичном рынке Челябинска выросла на 33% в сравнении июля 2022 года с аналогичным периодом 2023 года. В среднем жилье в новостройке стоит 12,2 миллиона рублей. На вторичном рынке повышение составило 12% до цены в десять миллионов рублей», — уточнили URA.RU в «Авито Недвижимость». При повышении стоимости спрос на большие квартиры в новостройках упал на 15%. Вторичная жилплощадь стала популярней на 41%. Предложение при этом упало на обоих рынках. Квартир от 100 квадратных метров на первичном рынке стало на 20% меньше, а на вторичном — на 3%. Кроме того, в соотношении друг к другу вторичное жилье в августе 2023 года занимает 80% от общей доли рынка больших квартир.