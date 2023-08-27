Сироте выделили квартиру в доме, где во время дождя случился потоп Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области сироте, дело которого взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, выдадут квартиру в доме с протекающей крышей. Об этом URA.RU рассказал сам Зумрад Шабанов, получивший документы о предоставлении жилья.

«Недавно я получил документы от управления соцзащиты по Вагайскому району. В них говорилось, что мне наконец готовы предоставить жилье. Однако выяснилось, что в доме, где расположена эта квартира, протекает крыша и недавно был настоящий потоп. Собираюсь жаловаться в прокуратуру», — рассказал Шабанов в беседе с URA.RU.

На качество постройки дома на Октябрьской, 27а в селе Вагай ранее жаловались и другие жители. Они записали видео, как во время дождя в подъезде случился потоп. Администрация района объяснила это тем, что из-за сильного ветра вода залилась в слуховое окно. Также проблема в том, что один из жильцов установил антенну, повредив тем самым кровлю.

URA.RU направило запрос в cектор по опеке, попечительству и охране прав детства районного управления соцзащиты. Как ранее писало агентство, проблемой сироты с получением жилья заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он взял этот вопрос на личный контроль.