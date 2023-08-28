112: владельца самоката избили за наезд на девушку в Москве. Видео

28 августа 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

В Москве избили водителя электросамоката за наезд на пешехода, сам самокат выкинули в реку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новость по теме Что делать, если попал в ДТП на самокате. Инфографика В Москве водителя электросамоката, сбившего девушку, избили. Далее сам самокат выкинули в реку. Соответствующее видео опубликовали очевидцы. «В Москве электросамокатчика, который сбил девушку, избили, самокат выбросили с моста в реку», — передают авторы telegram-канала 112. Отмечается, что водитель самоката не справился с управлением и наехал на девушку. Та была не одна, ее спутники несколько раз ударили парня по лицу и по корпусу. После избиения самокат взяли и выкинули с моста в реку. При этом к электросамокату был прикреплен смартфон. Пострадавший позвонил в полицию. В Госдуму внесли законопроект о новых правилах пользования электросамокатами. Исходя из документа, использование электросамокатов может быть ограничено в отдельных зонах, в частности парках и скверах, передает RT. В России пока не налажена система штрафов за езду на электросамокатах, говорил профессор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

В Москве водителя электросамоката, сбившего девушку, избили. Далее сам самокат выкинули в реку. Соответствующее видео опубликовали очевидцы. «В Москве электросамокатчика, который сбил девушку, избили, самокат выбросили с моста в реку», — передают авторы telegram-канала 112. Отмечается, что водитель самоката не справился с управлением и наехал на девушку. Та была не одна, ее спутники несколько раз ударили парня по лицу и по корпусу. После избиения самокат взяли и выкинули с моста в реку. При этом к электросамокату был прикреплен смартфон. Пострадавший позвонил в полицию. В Госдуму внесли законопроект о новых правилах пользования электросамокатами. Исходя из документа, использование электросамокатов может быть ограничено в отдельных зонах, в частности парках и скверах, передает RT. В России пока не налажена система штрафов за езду на электросамокатах, говорил профессор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.