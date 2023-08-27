27 августа 2023

В Кургане загорелась крыша завода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Село Введенское. Курган, пожарная машина, введенское
На месте работают представители трех пожарных частей Фото:

В Кургане горит крыша цеха метизного завода «Сибмаш». Об этом сообщил читатель telegram-канала «Курганистан». В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU информацию подтвердили.

«Сообщение о пожаре поступило в 15:21. Горит кровля одноэтажного здания. На месте работают 20 человек и пять единиц техники. Угрозы распространения нет», — рассказали в ведомстве.

Пожар произошел в цехе термообработки курганского метизного завода «Сибмаш», расположенного по адресу: ул. Автозаводская, 1е. В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что, по оперативном данным, пострадавших нет. На месте работают представители Специализированной пожарно-спасательной части, а также ПЧ-4 и ПЧ-9.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане горит крыша цеха метизного завода «Сибмаш». Об этом сообщил читатель telegram-канала «Курганистан». В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU информацию подтвердили. «Сообщение о пожаре поступило в 15:21. Горит кровля одноэтажного здания. На месте работают 20 человек и пять единиц техники. Угрозы распространения нет», — рассказали в ведомстве. Пожар произошел в цехе термообработки курганского метизного завода «Сибмаш», расположенного по адресу: ул. Автозаводская, 1е. В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что, по оперативном данным, пострадавших нет. На месте работают представители Специализированной пожарно-спасательной части, а также ПЧ-4 и ПЧ-9.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...