На месте работают представители трех пожарных частей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане горит крыша цеха метизного завода «Сибмаш». Об этом сообщил читатель telegram-канала «Курганистан». В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU информацию подтвердили.

«Сообщение о пожаре поступило в 15:21. Горит кровля одноэтажного здания. На месте работают 20 человек и пять единиц техники. Угрозы распространения нет», — рассказали в ведомстве.

Пожар произошел в цехе термообработки курганского метизного завода «Сибмаш», расположенного по адресу: ул. Автозаводская, 1е. В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что, по оперативном данным, пострадавших нет. На месте работают представители Специализированной пожарно-спасательной части, а также ПЧ-4 и ПЧ-9.