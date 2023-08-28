Тюменский депутат натравил полицию на агитаторов «Новых людей»

Тюменский депутат Юрий Коновалов натравил полицию на агитаторов «Новых людей»

Депутат Тюменской гордумы, мечтая сохранить свое кресло 8-й раз подряд, использует бывшие связи Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский депутат и экс-силовик Коновалов натравил полицию на агитаторов от «Новых людей» и устроил за ними слежку. По данным агентства, используя связи в силовых ведомствах, кандидат пытается выдавить с округа конкурента, лидера реготделения «Новых» Владислава Осатюка. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики. Информацию подтверждает пост Осатюка в соцсети.

«Агитаторов, распространяющих листовки, всегда преследуют одни и те же машины. Кроме этого, весь материал моментально срывают люди, по странной случайности похожие на помощников одного из депутатов. На первом округе давно пора „сломать колесо“», — заявил Осатюк в своем telegram-канале.

По данным агентства, силовики вручают агитатором повестки для явки в участок. Полиция действует на основании «анонимных жалоб» на несогласованные массовые мероприятия.

Юрий Коновалов — долгожитель Тюменской городской думы. Он идет уже на 8 депутатский срок. Как ранее писали «Погоны», ему удается сохраняться в представительном органе благодаря компромату, который он насобирал на тюменских VIP за время работы в силовых структурах.