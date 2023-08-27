Курганцам предлагают заказать такси по новому тарифу

В Кургане ввели новый тариф для поездок на такси «Максим». Жители смогут заказать услуги водителя со специальным разрешением или арендовать транспорт с экипажем. О нововведении корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники пресс-службы сервиса заказов «Максим»
«В сервисе наряду с заказом такси стал доступен другой вид перевозок — аренда автомобиля с экипажем. Легковые такси выделены в отдельный тариф „Такси“. Такие заказы доступны исключительно перевозчикам с разрешением на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Поскольку разрешения пока имеет ограниченное число перевозчиков, цены на такие заказы будут выше обычных, а комиссия сервиса ниже», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.
Сообщается, что по таким тарифам, как «Эконом», «Комфорт», «Бизнес», «Компактвэн», «Минивэн», поездки будут выполнятся по договору аренды транспорта с экипажем. Со слов сотрудников сервиса, данная услуга не квалифицируется как такси. На такие поездки действуют привычные цены. также между пассажиром и водителем заключается письменный договор по каждому заказу.
С 1 сентября в силу вступает новый закон о такси. По нему водителям и таксопаркам нужно получить некоторые разрешающие документы (справки о судимости, разрешение на перевозки, а также внесение транспорта в реестр). На автомобили также должны быть нанесены отличительные для такси атрибуты.
Ранее URA.RU писало, что россиян предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября. Жители страны могут столкнуться с дефицитом перевозчиков.
Курганский сервис такси ввел новые тарифы на перевозки
Скрин: приложение «Максим»
Поездка на такси с разрешением стоит выше, чем обычный
Скрин: приложение «Максим»
Сервис заказа такси ввел тариф аренды авто с экипажем
В Кургане ввели новый тариф для поездок на такси «Максим». Жители смогут заказать услуги водителя со специальным разрешением или арендовать транспорт с экипажем. О нововведении корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники пресс-службы сервиса заказов «Максим» «В сервисе наряду с заказом такси стал доступен другой вид перевозок — аренда автомобиля с экипажем. Легковые такси выделены в отдельный тариф „Такси“. Такие заказы доступны исключительно перевозчикам с разрешением на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Поскольку разрешения пока имеет ограниченное число перевозчиков, цены на такие заказы будут выше обычных, а комиссия сервиса ниже», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. Сообщается, что по таким тарифам, как «Эконом», «Комфорт», «Бизнес», «Компактвэн», «Минивэн», поездки будут выполнятся по договору аренды транспорта с экипажем. Со слов сотрудников сервиса, данная услуга не квалифицируется как такси. На такие поездки действуют привычные цены. также между пассажиром и водителем заключается письменный договор по каждому заказу. С 1 сентября в силу вступает новый закон о такси. По нему водителям и таксопаркам нужно получить некоторые разрешающие документы (справки о судимости, разрешение на перевозки, а также внесение транспорта в реестр). На автомобили также должны быть нанесены отличительные для такси атрибуты. Ранее URA.RU писало, что россиян предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября. Жители страны могут столкнуться с дефицитом перевозчиков.