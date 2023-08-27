В Кургане при ремонте дороги на Бульваре Мира не сделали тротуары и газоны

Недовольным отсутствием тротуара курганцам чиновники предлагают ходить по краю проезжей части (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При проведении ремонта дороги на Бульваре Мира в Кургане устройство тротуарной и газонной частей не предусматривалось. Тротуары не построили, так как на участке нет жилых домов, ответили в департаменте городского хозяйства администрации Кургана на жалобу горожан.

«Работы по ремонту ул. Бульвар Мира в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ выполнены согласно проектно-сметной документации, получившей положительное заключение госэкспертизы и доведенному финансированию, которое на устройство тротуарной и газонной части не доводилось. Кроме того, устройство тротуаров выполняется в жилой застройке, на данном участке отсутствует жилая застройка», — говорится в ответе департамента городского хозяйства, опубликованном на сайте «Обратись». Горожане жаловались, что тротуары сделаны не везде, газоны засыпаны строительным мусором, а бордюры не закреплены.

В ответе департамента указано, что при отсутствии тротуаров согласно ПДД, пешеходы имеют право передвигаться по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту. При этом в ночное время необходимо надевать светоотражающие элементы на одежду. Также отмечается, что весь строительный мусор от производства работ был убран подрядчиком.

По данным портала «Комплексный план развитий территорий Курганской области», ремонт дороги на Бульваре Мира был проведен в 2021 году. На него выделено более 64 млн рублей.

фото: сайт «Обратись», https://obratis.kurganobl.ru/

фото: сайт «Обратись», https://obratis.kurganobl.ru/

фото: сайт «Обратись», https://obratis.kurganobl.ru/

фото: сайт «Обратись», https://obratis.kurganobl.ru/

фото: сайт «Обратись», https://obratis.kurganobl.ru/