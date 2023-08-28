Глава Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры с РФ

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Конфликт России и Украины должен закончиться переговорами, сказала Каталин Новак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине невозможно разрешить военным путем. Поэтому Москве и Киеву необходимо сесть за стол переговоров, завяла президент Венгрии Каталин Новак.

«Этот конфликт продолжается полтора года, и я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру», — заявила Каталин Новак в интервью изданию Index. Глава государства подчеркнула, что единственный выход — это переговоры России и Украины. Кроме того, Новак, во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сказала, что готова присоединиться к переговорам по его формуле мира.

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто завил, что российско-украинский конфликт можно решить только посредством прямых переговоров. Он также предложил Китай в качестве посредника. Также политолог Сергей Станкевич сказал, что США в скором времени попытаются закончить боевые действия, чтобы сохранить «легенду боеспособности» НАТО на фоне провалов ВСУ на фронте, передает телеканал 360.

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Конфликт на Украине невозможно разрешить военным путем. Поэтому Москве и Киеву необходимо сесть за стол переговоров, завяла президент Венгрии Каталин Новак. «Этот конфликт продолжается полтора года, и я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру», — заявила Каталин Новак в интервью изданию Index. Глава государства подчеркнула, что единственный выход — это переговоры России и Украины. Кроме того, Новак, во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сказала, что готова присоединиться к переговорам по его формуле мира. Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто завил, что российско-украинский конфликт можно решить только посредством прямых переговоров. Он также предложил Китай в качестве посредника. Также политолог Сергей Станкевич сказал, что США в скором времени попытаются закончить боевые действия, чтобы сохранить «легенду боеспособности» НАТО на фоне провалов ВСУ на фронте, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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