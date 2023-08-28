Конфликт на Украине невозможно разрешить военным путем. Поэтому Москве и Киеву необходимо сесть за стол переговоров, завяла президент Венгрии Каталин Новак.
«Этот конфликт продолжается полтора года, и я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру», — заявила Каталин Новак в интервью изданию Index. Глава государства подчеркнула, что единственный выход — это переговоры России и Украины. Кроме того, Новак, во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сказала, что готова присоединиться к переговорам по его формуле мира.
Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто завил, что российско-украинский конфликт можно решить только посредством прямых переговоров. Он также предложил Китай в качестве посредника. Также политолог Сергей Станкевич сказал, что США в скором времени попытаются закончить боевые действия, чтобы сохранить «легенду боеспособности» НАТО на фоне провалов ВСУ на фронте, передает телеканал 360.
Конфликт на Украине невозможно разрешить военным путем. Поэтому Москве и Киеву необходимо сесть за стол переговоров, завяла президент Венгрии Каталин Новак. «Этот конфликт продолжается полтора года, и я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру», — заявила Каталин Новак в интервью изданию Index. Глава государства подчеркнула, что единственный выход — это переговоры России и Украины. Кроме того, Новак, во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сказала, что готова присоединиться к переговорам по его формуле мира. Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто завил, что российско-украинский конфликт можно решить только посредством прямых переговоров. Он также предложил Китай в качестве посредника. Также политолог Сергей Станкевич сказал, что США в скором времени попытаются закончить боевые действия, чтобы сохранить «легенду боеспособности» НАТО на фоне провалов ВСУ на фронте, передает телеканал 360.