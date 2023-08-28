Автомобилисты стоят в пробке под Ревдой
Под Ревдой (Свердловская область) автомобилисты встали в пробку. Затор образовался от горы Волчиха, сообщили читатели URA.RU.
«Стоим в пробке под Ревдой, проехали Волчиху. Темно, дождь, тоска», — пояснил собеседник агентства.
По словам читателя, пробка была и в сторону Екатеринбурга. Но ситуация улучшилась.
В самом Екатеринбурге вечером 28 августа образовались 10-балльные пробки. По словам читателей URA.RU, это произошло из-за дождя. Цены на такси были подняты в два-три раза.
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