Под Ревдой образовалась пробка. Фото

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Автомобилисты стоят в пробке под Ревдой Фото:

Под Ревдой (Свердловская область) автомобилисты встали в пробку. Затор образовался от горы Волчиха, сообщили читатели URA.RU.

«Стоим в пробке под Ревдой, проехали Волчиху. Темно, дождь, тоска», — пояснил собеседник агентства.

По словам читателя, пробка была и в сторону Екатеринбурга. Но ситуация улучшилась.

В самом Екатеринбурге вечером 28 августа образовались 10-балльные пробки. По словам читателей URA.RU, это произошло из-за дождя. Цены на такси были подняты в два-три раза.

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Под Ревдой (Свердловская область) автомобилисты встали в пробку. Затор образовался от горы Волчиха, сообщили читатели URA.RU. «Стоим в пробке под Ревдой, проехали Волчиху. Темно, дождь, тоска», — пояснил собеседник агентства. По словам читателя, пробка была и в сторону Екатеринбурга. Но ситуация улучшилась. В самом Екатеринбурге вечером 28 августа образовались 10-балльные пробки. По словам читателей URA.RU, это произошло из-за дождя. Цены на такси были подняты в два-три раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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