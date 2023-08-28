Под Ревдой образовалась пробка. Фото

28 августа 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Автомобилисты стоят в пробке под Ревдой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Под Ревдой (Свердловская область) автомобилисты встали в пробку. Затор образовался от горы Волчиха, сообщили читатели URA.RU. «Стоим в пробке под Ревдой, проехали Волчиху. Темно, дождь, тоска», — пояснил собеседник агентства. По словам читателя, пробка была и в сторону Екатеринбурга. Но ситуация улучшилась. В самом Екатеринбурге вечером 28 августа образовались 10-балльные пробки. По словам читателей URA.RU, это произошло из-за дождя. Цены на такси были подняты в два-три раза. Скриншот: приложение «Яндекс.Карты» Скриншот: приложение «Яндекс.Карты»

Под Ревдой (Свердловская область) автомобилисты встали в пробку. Затор образовался от горы Волчиха, сообщили читатели URA.RU. «Стоим в пробке под Ревдой, проехали Волчиху. Темно, дождь, тоска», — пояснил собеседник агентства. По словам читателя, пробка была и в сторону Екатеринбурга. Но ситуация улучшилась. В самом Екатеринбурге вечером 28 августа образовались 10-балльные пробки. По словам читателей URA.RU, это произошло из-за дождя. Цены на такси были подняты в два-три раза.