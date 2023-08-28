В Ливане выдали ордера на арест обвиняемых в шпионаже двух россиян

29 августа 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Граждан России задержали по обвинению в шпионаже для Израиля Фото: Илья Московец © URA.RU Двое граждан России обвиняются в шпионаже в пользу Израиля. Судья военного трибунала Лавина Фади Савван выдал ордера на их арест. Об этом сообщили ливанские СМИ. «Следственный судья военного трибунала Ливана Фади Савван выдал ордера на арест двух граждан РФ», — сообщает издание Naharnet . Уточняется, что их обвиняют в «преступлениях, связанных с предоставлением израильскому врагу сведений, которые ставят под угрозу безопасность Ливана», Граждане РФ были задержаны в аэропорту Бейрута. Утверждается, что они были завербованы разведкой Израиля для сбора секретной информации и фотографирования объектов шиитской партии «Хезболлах». В посольстве РФ в Ливане сообщили, что российские дипломаты поддерживают контакт с ливанскими властями по этому вопросу.

Двое граждан России обвиняются в шпионаже в пользу Израиля. Судья военного трибунала Лавина Фади Савван выдал ордера на их арест. Об этом сообщили ливанские СМИ. «Следственный судья военного трибунала Ливана Фади Савван выдал ордера на арест двух граждан РФ», — сообщает издание Naharnet. Уточняется, что их обвиняют в «преступлениях, связанных с предоставлением израильскому врагу сведений, которые ставят под угрозу безопасность Ливана», Граждане РФ были задержаны в аэропорту Бейрута. Утверждается, что они были завербованы разведкой Израиля для сбора секретной информации и фотографирования объектов шиитской партии «Хезболлах». В посольстве РФ в Ливане сообщили, что российские дипломаты поддерживают контакт с ливанскими властями по этому вопросу.