В ХМАО доктор не оказала помощь грибникам, которых искусали ее собаки

На грибников накинулись три собаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семейная пара из Югорска (ХМАО) отправилась за грибами, но как только супруги вышли из машины на них напали и искусали собаки заведующей одного из отделений городской больницы. По словам дочери пострадавших Регины Фаизовой, хозяйка отогнала животных и продолжила собирать грибы.

«Родители не успели отойти от машины, как на них накинулись три породистые собаки. Хозяйкой животных оказалась заведующая одного из отделений югорской городской больницы. Она не сразу подошла, потом загнала псов в машину и пошла собирать дальше грибы», — передает слова собеседницы портал «Новости Югры».

Фаизова рассказала, что одна из собак повалила на землю ее мать. Отец пытался отогнать животных. После нападения мужчина сам отвез супругу в медучреждение. «Папа повез окровавленную маму в больницу, а хозяйка собак спокойно перебирала грибы, как будто ничего не произошло», — поделилась дочь пострадавших.

У женщины на правой ноге укушенные раны бедра и голени, есть повреждения на руке и спине. Супруги подали заявление в полицию.

Корреспондент URA.RU направил запросы в УМВД по ХМАО и в окружной департамент здравоохранения. На момент публикации ответы не поступили.