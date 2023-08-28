Челябинским соцработникам за помощь семьям с детьми заплатят по 240 тысяч

29 августа 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер учредил конкурс для поддержки демографической политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер установил премии для молодых соцработников, помогающих семьям с детьми, в размере 240 тысяч рублей каждая. Как пояснили в пресс-службе главы региона, выплаты положены за разработку авторских методик. «Губернатор Алексей Текслер учредил премию для молодых специалистов системы социальной защиты населения. Ежегодно премии в размере 240 тысяч рублей будут вручаться десяти молодым специалистам в возрасте до 35 лет включительно, которые разработали авторские программы и методики, направленные на помощь семьям с детьми», — сообщили в пресс-службе Текслера. В 2023 году подать заявку на участие можно с 1 по 29 сентября. Губернатор пояснил, что конкурс учрежден с целью улучшения демографической ситуации в регионе. Расходы в областном бюджете предусмотрены в сумме 2,4 млн рублей ежегодно. В рамках конкурса определили несколько номинаций. Среди них: «Право быть равным», в рамках которой разрабатываются программы работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья; «В кругу семьи», «Счастье в доме», предназначенная для работающих с детьми в социально-опасном положении; и другие. Среди номинаций также есть направление, связанное с цифровыми решениями в интересах семей и детей. Организовать конкурс поручено министерству соцотношений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер установил премии для молодых соцработников, помогающих семьям с детьми, в размере 240 тысяч рублей каждая. Как пояснили в пресс-службе главы региона, выплаты положены за разработку авторских методик. «Губернатор Алексей Текслер учредил премию для молодых специалистов системы социальной защиты населения. Ежегодно премии в размере 240 тысяч рублей будут вручаться десяти молодым специалистам в возрасте до 35 лет включительно, которые разработали авторские программы и методики, направленные на помощь семьям с детьми», — сообщили в пресс-службе Текслера. В 2023 году подать заявку на участие можно с 1 по 29 сентября. Губернатор пояснил, что конкурс учрежден с целью улучшения демографической ситуации в регионе. Расходы в областном бюджете предусмотрены в сумме 2,4 млн рублей ежегодно. В рамках конкурса определили несколько номинаций. Среди них: «Право быть равным», в рамках которой разрабатываются программы работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья; «В кругу семьи», «Счастье в доме», предназначенная для работающих с детьми в социально-опасном положении; и другие. Среди номинаций также есть направление, связанное с цифровыми решениями в интересах семей и детей. Организовать конкурс поручено министерству соцотношений.