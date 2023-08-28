Тюменские юристы предлагают за деньги помочь с возбуждением уголовных дел

29 августа 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Тюменские юристы обещают за деньги помочь с возбуждением уголовных дел Фото: Илья Московец © URA.RU Одна из юридических фирм Тюмени предлагает жителям города помочь с возбуждением уголовных дел за вознаграждение. Объявление с соответствующим содержанием было опубликовано на сайте Авито. За свои услуги юристы берут от тысячи рублей. «Поможем возбудить уголовное дело. Наша компания предлагает уникальные решения для тех, кто столкнулся с нерешаемыми юридическими вопросами. Мы гарантируем успешный результат в 99% случаев, от корпоративного сектора до уголовного права (исключительно в рамках правового поля). Независимо от того, на каком этапе находится ваша ситуация, мы всегда найдем оптимальное решение. Наша команда специалистов готова помочь вам на любом уровне сложности, в любой нетипичной ситуации», — указано в объявлении, опубликованном на официальном сайте Авито. Получить комментарий автора публикации URA.RU не удалось. На звонки редакции он не ответил. В пресс-службу УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Одна из юридических фирм Тюмени предлагает жителям города помочь с возбуждением уголовных дел за вознаграждение. Объявление с соответствующим содержанием было опубликовано на сайте Авито. За свои услуги юристы берут от тысячи рублей. «Поможем возбудить уголовное дело. Наша компания предлагает уникальные решения для тех, кто столкнулся с нерешаемыми юридическими вопросами. Мы гарантируем успешный результат в 99% случаев, от корпоративного сектора до уголовного права (исключительно в рамках правового поля). Независимо от того, на каком этапе находится ваша ситуация, мы всегда найдем оптимальное решение. Наша команда специалистов готова помочь вам на любом уровне сложности, в любой нетипичной ситуации», — указано в объявлении, опубликованном на официальном сайте Авито. Получить комментарий автора публикации URA.RU не удалось. На звонки редакции он не ответил. В пресс-службу УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.