28 августа 2023

Тюменские юристы предлагают за деньги помочь с возбуждением уголовных дел

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, уголовный кодекс
Тюменские юристы обещают за деньги помочь с возбуждением уголовных дел Фото:

Одна из юридических фирм Тюмени предлагает жителям города помочь с возбуждением уголовных дел за вознаграждение. Объявление с соответствующим содержанием было опубликовано на сайте Авито. За свои услуги юристы берут от тысячи рублей.

«Поможем возбудить уголовное дело. Наша компания предлагает уникальные решения для тех, кто столкнулся с нерешаемыми юридическими вопросами. Мы гарантируем успешный результат в 99% случаев, от корпоративного сектора до уголовного права (исключительно в рамках правового поля). Независимо от того, на каком этапе находится ваша ситуация, мы всегда найдем оптимальное решение. Наша команда специалистов готова помочь вам на любом уровне сложности, в любой нетипичной ситуации», — указано в объявлении, опубликованном на официальном сайте Авито.

Получить комментарий автора публикации URA.RU не удалось. На звонки редакции он не ответил.

В пресс-службу УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Одна из юридических фирм Тюмени предлагает жителям города помочь с возбуждением уголовных дел за вознаграждение. Объявление с соответствующим содержанием было опубликовано на сайте Авито. За свои услуги юристы берут от тысячи рублей. «Поможем возбудить уголовное дело. Наша компания предлагает уникальные решения для тех, кто столкнулся с нерешаемыми юридическими вопросами. Мы гарантируем успешный результат в 99% случаев, от корпоративного сектора до уголовного права (исключительно в рамках правового поля). Независимо от того, на каком этапе находится ваша ситуация, мы всегда найдем оптимальное решение. Наша команда специалистов готова помочь вам на любом уровне сложности, в любой нетипичной ситуации», — указано в объявлении, опубликованном на официальном сайте Авито. Получить комментарий автора публикации URA.RU не удалось. На звонки редакции он не ответил. В пресс-службу УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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