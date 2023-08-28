Власти ЯНАО судятся с фермером из-за растраты грантовых средств. Скрин

Фермер из ЯНАО потратил не по назначению более 7 миллионов рублей

29 августа 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Фермер из Салехарда использовал 7,6 млн грантовых средств не по назначению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО хочет взыскать с главы фермерского хозяйства Александра Олейника из Салехарда 7 миллионов 600 тысяч рублей за нецелевое использование гранта. Информация об этом размещена в картотеке дел окружного арбитражного суда. «Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО обратился с исковым заявлением к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Александру Олейнику о взыскании 7 миллионов 729 тысяч рублей. Из них 7 миллионов 600 тысяч средства гранта, использованные не по целевому назначению, 129 тысяч рублей — неустойка», — следует из искового заявления, опубликованного на сайте Арбитражного суда ЯНАО. На прошедшем 28 августа заседании было принято решение переквалифицировать исковые требования. Судебное заседание по делу о несостоятельности должника состоится 15 ноября. В департаменте агропромышленного комплекса корреспонденту агентства отказались прокомментировать обстоятельства нецелевого использования гранта. В пресс-службе правительства ЯНАО корреспонденту сообщили, что Олейник занимался разведением рыбы и несколько раз получал грантовые суммы. Власти ЯНАО требуют от фермера вернуть средства гранта, потраченные не по назначению Фото: скрин с сайта Арбитражного суда — https://kad.arbitr.ru/card/3146aee4-72a3-45f4-9ace-d2157f5dd89d

Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО хочет взыскать с главы фермерского хозяйства Александра Олейника из Салехарда 7 миллионов 600 тысяч рублей за нецелевое использование гранта. Информация об этом размещена в картотеке дел окружного арбитражного суда. «Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО обратился с исковым заявлением к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Александру Олейнику о взыскании 7 миллионов 729 тысяч рублей. Из них 7 миллионов 600 тысяч средства гранта, использованные не по целевому назначению, 129 тысяч рублей — неустойка», — следует из искового заявления, опубликованного на сайте Арбитражного суда ЯНАО. На прошедшем 28 августа заседании было принято решение переквалифицировать исковые требования. Судебное заседание по делу о несостоятельности должника состоится 15 ноября. В департаменте агропромышленного комплекса корреспонденту агентства отказались прокомментировать обстоятельства нецелевого использования гранта. В пресс-службе правительства ЯНАО корреспонденту сообщили, что Олейник занимался разведением рыбы и несколько раз получал грантовые суммы.