28 августа 2023
27 августа 2023

Власти ЯНАО судятся с фермером из-за растраты грантовых средств. Скрин

Фермер из ЯНАО потратил не по назначению более 7 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Фермер из Салехарда использовал 7,6 млн грантовых средств не по назначению Фото:

Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО хочет взыскать с главы фермерского хозяйства Александра Олейника из Салехарда 7 миллионов 600 тысяч рублей за нецелевое использование гранта. Информация об этом размещена в картотеке дел окружного арбитражного суда.

«Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО обратился с исковым заявлением к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Александру Олейнику о взыскании 7 миллионов 729 тысяч рублей. Из них 7 миллионов 600 тысяч средства гранта, использованные не по целевому назначению, 129 тысяч рублей — неустойка», — следует из искового заявления, опубликованного на сайте Арбитражного суда ЯНАО.

На прошедшем 28 августа заседании было принято решение переквалифицировать исковые требования. Судебное заседание по делу о несостоятельности должника состоится 15 ноября.

В департаменте агропромышленного комплекса корреспонденту агентства отказались прокомментировать обстоятельства нецелевого использования гранта. В пресс-службе правительства ЯНАО корреспонденту сообщили, что Олейник занимался разведением рыбы и несколько раз получал грантовые суммы.

Власти ЯНАО требуют от фермера вернуть средства гранта, потраченные не по назначению
Власти ЯНАО требуют от фермера вернуть средства гранта, потраченные не по назначению
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Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО хочет взыскать с главы фермерского хозяйства Александра Олейника из Салехарда 7 миллионов 600 тысяч рублей за нецелевое использование гранта. Информация об этом размещена в картотеке дел окружного арбитражного суда. «Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО обратился с исковым заявлением к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Александру Олейнику о взыскании 7 миллионов 729 тысяч рублей. Из них 7 миллионов 600 тысяч средства гранта, использованные не по целевому назначению, 129 тысяч рублей — неустойка», — следует из искового заявления, опубликованного на сайте Арбитражного суда ЯНАО. На прошедшем 28 августа заседании было принято решение переквалифицировать исковые требования. Судебное заседание по делу о несостоятельности должника состоится 15 ноября. В департаменте агропромышленного комплекса корреспонденту агентства отказались прокомментировать обстоятельства нецелевого использования гранта. В пресс-службе правительства ЯНАО корреспонденту сообщили, что Олейник занимался разведением рыбы и несколько раз получал грантовые суммы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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