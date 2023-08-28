Челябинские вузы не смогли набрать студентов на сотни бюджетных мест

29 августа 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Причиной недобора в вузы стал демографический провал Фото: Илья Московец © URA.RU В новом учебном году в вузах Челябинской области не удалось набрать студентов на сотни бюджетных мест. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев. «Челябинские вузы серьезно пострадали от демографического провала. Во многих вузах большой недобор, который измеряется сотнями незакрытых бюджетных мест», — заявил Таскаев. В качестве причины недобора студентов Таскаев назвал перекос в системе образования. Профессиональную ориентацию на подготовку по инженерным специальностям, по его мнению, нужно начинать еще в школе. «Сейчас идет серьезный перекос в области инженерных наук. Понятно, что стране нужны инженеры. Но созданием инженерных мест в университетах проблема не решается. Она должна решаться еще в средней школе. Школы должны подготовить заинтересованных абитуриентов, которые пойдут на эти места в вузы», — считает Таскаев. По словам ректора, Челябинского госуниверситета в этом учебном году проблема недобора абитуриентов не коснулась. Все бюджетные места оказались закрыты. Таскаев объяснил это правильностью выбранной вузом стратегии. Демографический провал связан с тем, что в 2000-х годах в стране рождалось мало детей. Соответственно, в начале 2020-х стало меньше молодых людей, заканчивающих школы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новом учебном году в вузах Челябинской области не удалось набрать студентов на сотни бюджетных мест. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев. «Челябинские вузы серьезно пострадали от демографического провала. Во многих вузах большой недобор, который измеряется сотнями незакрытых бюджетных мест», — заявил Таскаев. В качестве причины недобора студентов Таскаев назвал перекос в системе образования. Профессиональную ориентацию на подготовку по инженерным специальностям, по его мнению, нужно начинать еще в школе. «Сейчас идет серьезный перекос в области инженерных наук. Понятно, что стране нужны инженеры. Но созданием инженерных мест в университетах проблема не решается. Она должна решаться еще в средней школе. Школы должны подготовить заинтересованных абитуриентов, которые пойдут на эти места в вузы», — считает Таскаев. По словам ректора, Челябинского госуниверситета в этом учебном году проблема недобора абитуриентов не коснулась. Все бюджетные места оказались закрыты. Таскаев объяснил это правильностью выбранной вузом стратегии. Демографический провал связан с тем, что в 2000-х годах в стране рождалось мало детей. Соответственно, в начале 2020-х стало меньше молодых людей, заканчивающих школы.