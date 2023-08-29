В центре Перми закрывается кафе техасской кухни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Екатеринбург, свидание, дворик на пушкина, летний ресторан, столик на двоих
Ресторан работает в Перми с 2018 года Фото:

В Перми 15 сентября закрывается ресторан техасской кухни Red BBQ. Заведение расположено в ЖК «Астра» на улице Петропавловская, 57. У здания сменился собственник, и он хочет использовать помещение в других целях.

«О данном решении мы узнали в конце мая, и с этого момента упорно занимались поиском помещения для Red BBQ, но все тщетно. У нас есть определение характеристики и требования к помещению и, как оказалось, не так просто найти площадку под наши запросы», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на шеф-повара Red BBQ Степана Носова.

Также шеф-повар уточняет, что в городе всего 1% коммерческих помещений подходят для ресторана. Red BBQ работает в Перми с 2018 года. В его меню представлены блюда техасской кухни, приготовленные в смокер-гриле. В последний день в заведении планируют устроить вечеринку.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 15 сентября закрывается ресторан техасской кухни Red BBQ. Заведение расположено в ЖК «Астра» на улице Петропавловская, 57. У здания сменился собственник, и он хочет использовать помещение в других целях. «О данном решении мы узнали в конце мая, и с этого момента упорно занимались поиском помещения для Red BBQ, но все тщетно. У нас есть определение характеристики и требования к помещению и, как оказалось, не так просто найти площадку под наши запросы», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на шеф-повара Red BBQ Степана Носова. Также шеф-повар уточняет, что в городе всего 1% коммерческих помещений подходят для ресторана. Red BBQ работает в Перми с 2018 года. В его меню представлены блюда техасской кухни, приготовленные в смокер-гриле. В последний день в заведении планируют устроить вечеринку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...